Cómo hacer Varenikes: las pastas rellenas de papa y cebolla, parecidas a las empanadas y en 25 minutos

Con el paso del tiempo, esta receta de Ucrania trascendió fronteras y se ganó un lugar entre las comidas caseras más elegidas. Su preparación es muy sencilla, requiere de pocos ingredientes y son unas pastas rellenas diferentes para sorprender a toda la familia.

Además, pueden servirse con manteca, crema o cebolla dorada para potenciar su gusto tradicional. Estas pastas rellenas, parecidas a las empanadas por su forma, representan una de las preparaciones más emblemáticas de Ucrania y son ideales para quienes disfrutan de la cocina internacional.