Cómo hacer Varenikes: las pastas rellenas de papa y cebolla, parecidas a las empanadas y en 25 minutos

Los varenikes son una de las recetas más tradicionales de Ucrania y una verdadera joya de la cocina de Europa del Este. Estas pastas rellenas se caracterizan por su masa suave y su particular forma, muy parecida a la de las empanadas argentinas. Su relleno clásico es de papa y cebolla, pero existen otras variantes.
Con el paso del tiempo, esta receta de Ucrania trascendió fronteras y se ganó un lugar entre las comidas caseras más elegidas. Su preparación es muy sencilla, requiere de pocos ingredientes y son unas pastas rellenas diferentes para sorprender a toda la familia.
Además, pueden servirse con manteca, crema o cebolla dorada para potenciar su gusto tradicional. Estas pastas rellenas, parecidas a las empanadas por su forma, representan una de las preparaciones más emblemáticas de Ucrania y son ideales para quienes disfrutan de la cocina internacional.
Receta de varenikes, las pastas rellenas ucranianas
Ingredientes:
Masa:
- 400 g de harina 0000
- 2 huevos grandes (o tres si son chicos)
- 3 cdas. de aceite de girasol o neutro
- Agua, cn
- Sal
Relleno:
- 1 k de papa
- Cebolla (tres tazas)
- Sal y pimienta
Salsa:
- 3 cebollas
- 1 taza de azúcar
- Crema de leche
- 1 cda. de ciboulette
- Aceite de girasol o neutro
Cómo hacer varenikes ucranianos, la receta paso a paso
Masa:
- Primero, añade la harina, los huevos, el aceite, el agua y la sal en un bowl.
- Mezcla y amasa todos los ingredientes hasta formar un bollo. Deja reposar por 20 minutos.
Relleno y armado:
- Mientras tanto, pon a hervir las papas hasta que estén blandas y forma un puré.
- Saltea la cebolla hasta que esté dorada e incorpora al puré de papas, añade sal y pimienta.
- Estira la masa y corta las tapas del tamaño de una empanada de copetín.
- Una vez lista la masa, añade una cucharada del puré y ciérralas.
- En una olla, coloca abundante agua y agrega los varenikes, déjalos cocinar hasta que comiencen a salir a flote a la superficie.
Salsa:
- Mientras tanto, en otra olla, coloca la cebolla picada para la salsa, agrega el azúcar y el aceite, y cocina a fuego suave hasta formar un caramelo.
- Otra opción de salsa es mezclar la crema de leche con ciboulette, salpimentar y llevar a fuego bajo por unos minutos.