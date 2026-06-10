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Tradición ucraniana

Cómo hacer Varenikes: las pastas rellenas de papa y cebolla, parecidas a las empanadas y en 25 minutos

Son pastas rellenas de papa y cebolla que tienen forma de empanadas. Esta receta ucraniana es fácil y rápida de hacer

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Varenikes, las pastas rellenas ucranianas que parecen empanadas.

Varenikes, las pastas rellenas ucranianas que parecen empanadas.

Los varenikes son una de las recetas más tradicionales de Ucrania y una verdadera joya de la cocina de Europa del Este. Estas pastas rellenas se caracterizan por su masa suave y su particular forma, muy parecida a la de las empanadas argentinas. Su relleno clásico es de papa y cebolla, pero existen otras variantes.

Con el paso del tiempo, esta receta de Ucrania trascendió fronteras y se ganó un lugar entre las comidas caseras más elegidas. Su preparación es muy sencilla, requiere de pocos ingredientes y son unas pastas rellenas diferentes para sorprender a toda la familia.

Además, pueden servirse con manteca, crema o cebolla dorada para potenciar su gusto tradicional. Estas pastas rellenas, parecidas a las empanadas por su forma, representan una de las preparaciones más emblemáticas de Ucrania y son ideales para quienes disfrutan de la cocina internacional.

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Receta de varenikes, las pastas rellenas ucranianas

Ingredientes:

Masa:

  • 400 g de harina 0000
  • 2 huevos grandes (o tres si son chicos)
  • 3 cdas. de aceite de girasol o neutro
  • Agua, cn
  • Sal

Relleno:

  • 1 k de papa
  • Cebolla (tres tazas)
  • Sal y pimienta

Salsa:

  • 3 cebollas
  • 1 taza de azúcar
  • Crema de leche
  • 1 cda. de ciboulette
  • Aceite de girasol o neutro
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Cómo hacer varenikes ucranianos, la receta paso a paso

Masa:

  1. Primero, añade la harina, los huevos, el aceite, el agua y la sal en un bowl.
  2. Mezcla y amasa todos los ingredientes hasta formar un bollo. Deja reposar por 20 minutos.

Relleno y armado:

  1. Mientras tanto, pon a hervir las papas hasta que estén blandas y forma un puré.
  2. Saltea la cebolla hasta que esté dorada e incorpora al puré de papas, añade sal y pimienta.
  3. Estira la masa y corta las tapas del tamaño de una empanada de copetín.
  4. Una vez lista la masa, añade una cucharada del puré y ciérralas.
  5. En una olla, coloca abundante agua y agrega los varenikes, déjalos cocinar hasta que comiencen a salir a flote a la superficie.

Salsa:

  1. Mientras tanto, en otra olla, coloca la cebolla picada para la salsa, agrega el azúcar y el aceite, y cocina a fuego suave hasta formar un caramelo.
  2. Otra opción de salsa es mezclar la crema de leche con ciboulette, salpimentar y llevar a fuego bajo por unos minutos.

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