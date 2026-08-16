El psicólogo, psicoanalista y escritor puso en duda una de las creencias más comunes: pelear sirve para tener la razón y dejó como reflexión una poderosa frase respecto al diálogo interno, la ansiedad, la angustia anticipatoria y las discusiones de pareja.
«Cuando uno está peleando no quiere tener razón»: qué significa la desconcertante frase de Gabriel Rolón
En otra sección de frases significativas para la vida, Gabriel Rolón nos habla sobre el diálogo interno, la ansiedad, la angustia y las discusiones
En su habitual visita de los miércoles al programa "Perros de la Calle", el psicólogo Gabriel Rolón compartió una profunda reflexión bajo una frase que desarma nuestra comprensión habitual del conflicto: «Cuando uno está peleando no quiere tener razón». ¿Qué quiso decir?
«Cuando uno está peleando no quiere tener razón»: qué significa la desconcertante frase de Gabriel Rolón
¿Qué busca realmente una persona cuando se trenza en una disputa verbal? Para Gabriel Rolón, la respuesta no está en la búsqueda de la verdad o de un acuerdo coherente, sino en una necesidad emocional porque muchas veces uno quiere pelear para descargar ansiedad. De esta manera, el conflicto funciona como una vía de escape para tensiones internas acumuladas.
Cuando una persona está sufriendo ansiedad, el primero que se entera es el cuerpo, por eso Rolón la considera como una emoción anticipatoria. Cuando estas sensaciones se vuelven intolerables, la discusión de pareja, por ejemplo, suele presentarse como el escenario propicio para la catarsis.
Gabriel Rolón explicó que las peleas domésticas pueden escalar de forma desproporcionada, describiéndolo como un fenómeno llamado "Falacia de la Causa Final", una creencia errónea de que un conflicto solo pasa por el último suceso acontecido.
Según el psicólogo, si una pareja no va poniendo las cuentas al día en su convivencia cotidiana, tarde o temprano detalles mínimos terminarán desatando reacciones inesperadas. Además, Gabriel Rolón explica la importancia del tono con el que nos tratamos en la intimidad de nuestros pensamientos, analizándolo desde un lugar donde la agresividad, tanto interna como externa, se revela siempre como un obstáculo para el verdadero entendimiento.
En pocas palabras
- Gabriel Rolón: El psicólogo cuestiona la creencia de que pelear sirve para tener la razón.
- Diálogo interno: La disputa puede ser una forma de descargar ansiedad acumulada.
- Convivencia: Los conflictos no resueltos pueden escalar por detalles mínimos en la pareja.