«Cuando uno está peleando no quiere tener razón»: qué significa la desconcertante frase de Gabriel Rolón

Cuando una persona está sufriendo ansiedad, el primero que se entera es el cuerpo, por eso Rolón la considera como una emoción anticipatoria. Cuando estas sensaciones se vuelven intolerables, la discusión de pareja, por ejemplo, suele presentarse como el escenario propicio para la catarsis.

Gabriel Rolón.

Gabriel Rolón explicó que las peleas domésticas pueden escalar de forma desproporcionada, describiéndolo como un fenómeno llamado "Falacia de la Causa Final", una creencia errónea de que un conflicto solo pasa por el último suceso acontecido.

Según el psicólogo, si una pareja no va poniendo las cuentas al día en su convivencia cotidiana, tarde o temprano detalles mínimos terminarán desatando reacciones inesperadas. Además, Gabriel Rolón explica la importancia del tono con el que nos tratamos en la intimidad de nuestros pensamientos, analizándolo desde un lugar donde la agresividad, tanto interna como externa, se revela siempre como un obstáculo para el verdadero entendimiento.