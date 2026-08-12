Qué quiso decir Gabriel Rolón cuando dijo "No es cierto que el tiempo sana absolutamente todas las heridas"

Hoy en día es muy común escuchar que todo sana con el tiempo, que el tiempo todo lo cura, que el tiempo ayuda al olvido, pero esta medida no siempre es posible aplicar. Hay varios tipos de duelo y hay casos en que el tiempo no puede solucionar todo.

Aunque cuando se trata de relaciones es probable que sí. Para él, los vínculos se construyen mediante acuerdos y compromisos. Cuando esa relación se termina, el proceso de duelo implica desatar esos lazos que ataban los acuerdos de manera gradual. Este despliegue de ataduras es lo que explica la complejidad de recuperar el equilibrio tras una separación, una amistad rota o la muerte de un ser querido.

Gabriel Rolón.

Las personas, como sociedad, estamos acostumbradas a las soluciones inmediatas para malestares profundos: fumar, dormir, vivir lo que antes no. Pero se descuida el trabajo consciente que requiere pasar por un proceso de duelo.

Para dar más detalles sobre la frase de que el tiempo no siempre todo lo cura, Gabriel Rolón aborda la “faltacidad”, la felicidad con la capacidad de aceptar y abrazar las carencias y ausencias que habitan en el individuo.

Según el especialista, la felicidad es algo que debe construirse a pesar de que el recuerdo de una ausencia marque constantemente una falta. Por esta razón, el tiempo no siempre todo lo cura, sino que, a medida que avanza la vida, enseña a vivir con esa falta, con esa pérdida y con un duelo que lleva a evitar una solución mágica. El tiempo brinda herramientas para asumir un compromiso activo con el presente.