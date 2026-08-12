El duelo, la muerte y el desamor son algunos de los pilares que no se pueden esquivar. En algún momento nos choca y al tenerla de frente, nos hace ver la vida con otros ojos y solemos sostenernos de creencias para poder sanar, como que "el tiempo lo cura todo". Pero para Gabriel Rolón esto no es así.
Qué quiso decir Gabriel Rolón cuando dijo "No es cierto que el tiempo sana absolutamente todas las heridas"
En otra sección de frases para tener en cuenta, Gabriel Rolón nos habla del mito de que el tiempo todo lo cura y lo que significa realmente
En Perros de la Calle (Urbana Play), el psicólogo y escritor puso en duda uno de los pilares de la psicología popular: la creencia de que el paso del tiempo tiene la capacidad obligada de curar cualquier dolor. Advirtió que, si bien el tiempo permite avanzar y hacer uso del aprendizaje, no es un remedio universal para todos los problemas.
Qué significa para Gabriel Rolón que el tiempo no todo lo cura
“No es cierto que el tiempo te va a sanar absolutamente todas las heridas, porque hay cosas que te van a doler siempre a lo mejor”, dijo Gabriel Rolón, abriendo debate sobre uno de los mitos que pueden existir en esta vida.
Hoy en día es muy común escuchar que todo sana con el tiempo, que el tiempo todo lo cura, que el tiempo ayuda al olvido, pero esta medida no siempre es posible aplicar. Hay varios tipos de duelo y hay casos en que el tiempo no puede solucionar todo.
Aunque cuando se trata de relaciones es probable que sí. Para él, los vínculos se construyen mediante acuerdos y compromisos. Cuando esa relación se termina, el proceso de duelo implica desatar esos lazos que ataban los acuerdos de manera gradual. Este despliegue de ataduras es lo que explica la complejidad de recuperar el equilibrio tras una separación, una amistad rota o la muerte de un ser querido.
Las personas, como sociedad, estamos acostumbradas a las soluciones inmediatas para malestares profundos: fumar, dormir, vivir lo que antes no. Pero se descuida el trabajo consciente que requiere pasar por un proceso de duelo.
Para dar más detalles sobre la frase de que el tiempo no siempre todo lo cura, Gabriel Rolón aborda la “faltacidad”, la felicidad con la capacidad de aceptar y abrazar las carencias y ausencias que habitan en el individuo.
Según el especialista, la felicidad es algo que debe construirse a pesar de que el recuerdo de una ausencia marque constantemente una falta. Por esta razón, el tiempo no siempre todo lo cura, sino que, a medida que avanza la vida, enseña a vivir con esa falta, con esa pérdida y con un duelo que lleva a evitar una solución mágica. El tiempo brinda herramientas para asumir un compromiso activo con el presente.
En pocas palabras
- Gabriel Rolón: habla del mito de que el tiempo cura todas las heridas.
- El duelo: requiere un trabajo consciente, no soluciones mágicas.
- Felicidad: se construye aceptando las ausencias y aprendiendo a vivir con ellas.