"La vida no siempre es justa": qué nos dice Gabriel Rolón con esta frase del día

Esta frase se puede aplicar en todos los sentidos. Cuando amamos y la otra persona no nos corresponde. Cuando trabajamos, nos esforzamos y dejamos gran parte de nuestra vida y las cosas no se dan como esperamos. Cuando tratamos de cuidarnos y la enfermedad nos toca la puerta igual. Cuando una oportunidad laboral se pierde o un sueño no se concreta. Todo eso, es porque la vida no es justa para nadie, por más que uno se lo merezca.

Para Gabriel Rolón, la vida nos golpea de preguntas y enojo, aceptar la realidad es clave para atravesar los desafíos emocionales sin caer en la frustración constante. Muchas personas creen que merecen una vida sin tropiezos, pero la vida no funciona así. La injusticia forma parte de la existencia, y nuestra tarea no es negarla, sino aprender a convivir con ella.

La frase del día, según el especialista es: "La vida no siempre es justa"

Nuestro aprendizaje está en cómo reaccionamos frente a lo que nos toca vivir. En lugar de quedarnos en la queja, propone trabajar en la aceptación y en la construcción de herramientas emocionales que nos permitan seguir adelante.

El valor de la aceptación

El experto sostiene que comprender que la vida no siempre es justa puede ser liberador. Este reconocimiento nos ayuda a dejar de pelearnos con lo inevitable y a encontrar un equilibrio interno que nos permita disfrutar más de lo que sí está a nuestro alcance.

En definitiva, aunque la vida no sea tal cual la planeamos o esperamos que sea, cada persona puede elegir cómo enfrentar sus injusticias y transformarlas en oportunidades de crecimiento personal.