Descubren un meteorito de Marte de 1.273 millones de años que resuelve un gran misterio del planeta rojo

La muestra NWA 13441 se sitúa en medio de ese intervalo geológico. Para su análisis, el equipo de investigación trabajó junto a la Scripps Institution of Oceanography y The Open University del Reino Unido, aplicando técnicas basadas en isótopos radiactivos para definir la edad de cristalización y la estructura química del fragmento.

Firma isotópica de la materia primaria

El análisis del neodimio, un elemento natural poco abundante, constituyó el hallazgo principal del estudio. La proporción de isótopos de neodimio en NWA 13441 coincide con la composición condrítica presente en las etapas iniciales del sistema solar, hace 4.560 millones de años.

Esta característica señala que sectores profundos del manto marciano mantuvieron su composición química sin modificaciones sustanciales a lo largo de miles de millones de años.

"Ningún otro meteorito marciano como este tiene 1.270 millones de años", explicó Ethan Baxter, profesor de Ciencias de la Tierra y Ambientales del Boston College y coautor de la investigación.

La influencia de la inactividad tectónica

La preservación de estos materiales se vincula con la estructura interna de Marte. A diferencia de la Tierra, el planeta rojo no presenta una tectónica de placas activa que recicle la corteza de manera continua y altere la composición del manto.

La ausencia de este proceso permitió que ciertas zonas del interior marciano conservaran las firmas químicas originales desde las primeras etapas de formación del planeta. Los análisis sobre la muestra NWA 13441 continuarán para determinar la distribución de otros sistemas isotópicos y precisar la relación entre esta roca y el origen del magma marciano.