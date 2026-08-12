La consideran una de las aves más hermosas, vive solo en dos países de América Latina y quedan solo 1.500 ejemplares

Se lo considera una de las aves más bellas del mundo y en esto tiene que ver mucho su canto. Lamentablemente, esa belleza le ha jugado muy en contra y lo ha hecho ser muy codiciado por el tráfico ilegal de animales, que ha llevado a que solamente viva en Argentina y posea pocos ejemplares en Uruguay y Brasil.

Cuántos cardenales amarillos quedan en el mundo

Se cree que, en la actualidad, solamente hay entre 1.500 y 3.000 cardenales amarillos en estado silvestre, es decir, libres en los bosques. Esto ha llevado a que sea categorizada su especie como en peligro de extinción.

Hay tres factores que han llevado a esta situación:

El tráfico ilegal para mascota: Su belleza y su canto lo convirtieron en un objetivo prioritario para el comercio ilegal a favor de personas que desean tenerlos enjaulados en sus casas.

Pérdida de hábitat: La deforestación de los bosques nativos para la ganadería y la agricultura ha fragmentado los bosques donde nidifica.

El fenómeno de la hibridación: Debido a la escasez de hembras en la naturaleza (los cazadores suelen buscar machos por sus colores y canto), los machos de cardenal amarillo a veces se aparean con hembras de otra especie común, la diuca (Diuca diuca), generando híbridos.

Si bien, en Argentina y Uruguay se han tomado acciones para salvar esta especie e incluso rehabilitarlos, hoy el cardenal amarillo se encuentra entre las aves, y los animales, que están a punto de desaparecer.