La consideran una de las aves más hermosas, vive solo en dos países de América Latina y quedan solo 1.500 ejemplares

Uno de los pájaros que siempre llama la atención por su belleza es el cardenal amarillo. Esta pequeña ave de 20 centímetros y plumaje, justamente amarillo, se caracteriza por su canto y por su elegancia. Sin embargo, está a punto de desaparecer.
Este pequeño pájaro habita principalmente en dos países de América Latina: Argentina y Uruguay. Su canto es tan distinguible que, además de ser admirado, ha provocado que este pequeño pájaro sea muy codiciado, lo que lo ha llevado al borde de la extinción.
Cómo son los cardenales amarillos
Distinguir un cardenal amarillo es muy fácil. El macho posee plumas amarillas en su vientre y en la cara y una cresta y un babero negro en perfecto contraste. La hembra suele ser más discreta y presenta algunos tonos grises en el pecho y en las mejillas.
Se lo considera una de las aves más bellas del mundo y en esto tiene que ver mucho su canto. Lamentablemente, esa belleza le ha jugado muy en contra y lo ha hecho ser muy codiciado por el tráfico ilegal de animales, que ha llevado a que solamente viva en Argentina y posea pocos ejemplares en Uruguay y Brasil.
Cuántos cardenales amarillos quedan en el mundo
Se cree que, en la actualidad, solamente hay entre 1.500 y 3.000 cardenales amarillos en estado silvestre, es decir, libres en los bosques. Esto ha llevado a que sea categorizada su especie como en peligro de extinción.
Hay tres factores que han llevado a esta situación:
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El tráfico ilegal para mascota: Su belleza y su canto lo convirtieron en un objetivo prioritario para el comercio ilegal a favor de personas que desean tenerlos enjaulados en sus casas.
Pérdida de hábitat: La deforestación de los bosques nativos para la ganadería y la agricultura ha fragmentado los bosques donde nidifica.
El fenómeno de la hibridación: Debido a la escasez de hembras en la naturaleza (los cazadores suelen buscar machos por sus colores y canto), los machos de cardenal amarillo a veces se aparean con hembras de otra especie común, la diuca (Diuca diuca), generando híbridos.
Si bien, en Argentina y Uruguay se han tomado acciones para salvar esta especie e incluso rehabilitarlos, hoy el cardenal amarillo se encuentra entre las aves, y los animales, que están a punto de desaparecer.
En pocas palabras
- Cardenal amarillo: Una de las aves más hermosas del mundo, originaria de Argentina y Uruguay, está al borde de la extinción.
- Causas de extinción: El tráfico ilegal como mascota, la pérdida de hábitat y la hibridación amenazan su supervivencia.
- Población crítica: Quedan entre 1.500 y 3.000 ejemplares en estado silvestre, lo que la categoriza como especie en peligro.