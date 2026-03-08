La frase de Gabriel Rolón que explica por qué la media naranja no existe y cómo el amor nace de la desilusión

Esta frase pone en palabras una idea que muchas veces se evita: el amor real no surge de la perfección, sino de la aceptación mutua.

Desde la mirada de la psicología, la etapa de desilusión es un momento natural en cualquier vínculo afectivo. Durante el comienzo de una relación, las personas suelen idealizar a su pareja y proyectar expectativas que, con el tiempo, se enfrentan a la realidad.

Cuando esa idealización se rompe aparece la desilusión. Sin embargo, lejos de ser el final de la relación, puede convertirse en el inicio de una etapa más madura.

pareja La desilusión es el paso inevitable para construir un amor duradero.

Es en ese momento cuando cada persona descubre que el otro tiene virtudes, pero también defectos, limitaciones y diferencias. Aprender a convivir con esas características es parte del proceso de construir un vínculo auténtico.

El mito de la “media naranja”

Una de las ideas más populares sobre el amor es la creencia de que existe una persona perfecta destinada a completar a otra. Sin embargo, esta reflexión de Gabriel Rolón cuestionan este concepto.

La metáfora de la “media naranja” sugiere que alguien llegará para llenar todos los vacíos emocionales. En la práctica, las relaciones funcionan de otra manera: cada persona tiene sus propias carencias, deseos y conflictos.

Aceptar que el otro no es perfecto y que uno mismo tampoco lo es permite construir un vínculo basado en la comprensión, la empatía y el crecimiento compartido.