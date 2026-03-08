Hoy en día donde las relaciones parecen buscar la perfección, una reflexión de Gabriel Rolón, invita a repensar el amor desde un lugar más realista: aceptar que nadie es perfecto y que la desilusión puede ser una etapa necesaria para fortalecer una relación.
La frase de Gabriel Rolón que explica por qué la media naranja no existe y cómo el amor nace de la desilusión
La frase del día que invita a pensar el amor real
El reconocido psicoanalista y escritor argentino Gabriel Rolón suele dejar reflexiones que te hacen mirar la vida desde otra perspectiva. En una de sus frases más compartidas, Rolón afirma cuál es una de las claves de las relaciones duraderas: aceptar las imperfecciones del otro.
“La desilusión te impone el trabajo de aceptar al otro con sus defectos, de ayudarlo a modificar algunas cosas que no te gustan, cambiar algo vos para adaptarte a alguien que no es perfecto. La media naranja no existe, a todos nos falta al menos un gajo para completar y hay que aprender a vivir con ese espacio que queda. La desilusión es el paso inevitable para construir un amor duradero”.
Esta frase pone en palabras una idea que muchas veces se evita: el amor real no surge de la perfección, sino de la aceptación mutua.
Desde la mirada de la psicología, la etapa de desilusión es un momento natural en cualquier vínculo afectivo. Durante el comienzo de una relación, las personas suelen idealizar a su pareja y proyectar expectativas que, con el tiempo, se enfrentan a la realidad.
Cuando esa idealización se rompe aparece la desilusión. Sin embargo, lejos de ser el final de la relación, puede convertirse en el inicio de una etapa más madura.
Es en ese momento cuando cada persona descubre que el otro tiene virtudes, pero también defectos, limitaciones y diferencias. Aprender a convivir con esas características es parte del proceso de construir un vínculo auténtico.
El mito de la “media naranja”
Una de las ideas más populares sobre el amor es la creencia de que existe una persona perfecta destinada a completar a otra. Sin embargo, esta reflexión de Gabriel Rolón cuestionan este concepto.
La metáfora de la “media naranja” sugiere que alguien llegará para llenar todos los vacíos emocionales. En la práctica, las relaciones funcionan de otra manera: cada persona tiene sus propias carencias, deseos y conflictos.
Aceptar que el otro no es perfecto y que uno mismo tampoco lo es permite construir un vínculo basado en la comprensión, la empatía y el crecimiento compartido.