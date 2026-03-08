El día en que una obsesión coleccionó cabezas en una isla para espantar a la muerte y los espíritus

La trajinera avanza lentamente por los canales de Xochimilco mientras el ruido de la ciudad queda cada vez más lejos. El agua se mueve en silencio y, entre los árboles, comienza a aparecer una silueta inquietante: muñecas viejas, algunas sin ojos, otras cubiertas de tierra y con el cabello enredado por el paso del tiempo.
Una sensación incómoda recorre el cuerpo cuando cientos de pequeñas miradas de plástico parecen observar desde todos los ángulos. El aire se vuelve pesado y el visitante comprende que acaba de llegar a la temida Isla de las Muñecas, uno de los lugares más perturbadores de Ciudad de México, donde la historia, la superstición y la muerte se mezclan en cada rincón.
Una muerte que dio inicio a la obsesión
La historia comienza a mediados del siglo XX, cuando Don Julián Santana Barrera decidió abandonar la vida en la ciudad y mudarse a una pequeña isla en los canales de Xochimilco. En aquellos años, se lo podía ver juntando muñecas por la ciudad, pero nadie sabía de dónde provenía su interés ni con qué finalidad buscaba esos juguetes.
Sin embargo, poco después de instalarse todo cambió cuando encontró el cuerpo de una niña que se había ahogado cerca de la orilla. El hallazgo lo dejó profundamente perturbado. Días más tarde, empezó a ser testigos de situaciones extrañas sin explicación.
Tras la muerte de la niña Julián estaba aterrorizado por la visita de espíritus malignos, por lo que se tomó el trabajo de colgar las muñecas que hallaba en el canal de Cuemanco o en la basura para ahuyentar a esas almas. Además empezó a oír lamentos de una mujer, voces y pasos que rondaban por la isla. Pues lo que parecía un gesto sin importancia pronto se convirtió en una obsesión.
El aspecto del lugar se volvió cada vez más perturbador. Los cuerpos de plástico colgaban de las ramas como si fueran figuras vigilantes, creando un paisaje que muchos describen como “una pesadilla al aire libre”.
Con el tiempo, el sitio comenzó a atraer curiosos, investigadores de fenómenos paranormales y turistas fascinados por su historia.
La historia de una muerte anunciada
La historia tomó un giro aún más inquietante en 2001. Ese año según cuenta el sobrino de Don Julián Santana Barrera, estaban pescando y cantando a orillas del canal cuando Julián admitió que una sirena lo quería arrastrar a las profundidades.
A los pocos días fue encontrado muerto en el agua, en el mismo canal donde, décadas antes, decía haber descubierto el cuerpo de la niña. Su fallecimiento reforzó el aura de misterio que rodea a la isla.