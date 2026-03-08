El día en que una obsesión coleccionó cabezas en una isla para espantar a la muerte y los espíritus

Sin embargo, poco después de instalarse todo cambió cuando encontró el cuerpo de una niña que se había ahogado cerca de la orilla. El hallazgo lo dejó profundamente perturbado. Días más tarde, empezó a ser testigos de situaciones extrañas sin explicación.

islas de las muñecas (2) Varios mitos se forjaron alrededor de este tenebroso rincón de México.

Tras la muerte de la niña Julián estaba aterrorizado por la visita de espíritus malignos, por lo que se tomó el trabajo de colgar las muñecas que hallaba en el canal de Cuemanco o en la basura para ahuyentar a esas almas. Además empezó a oír lamentos de una mujer, voces y pasos que rondaban por la isla. Pues lo que parecía un gesto sin importancia pronto se convirtió en una obsesión.

El aspecto del lugar se volvió cada vez más perturbador. Los cuerpos de plástico colgaban de las ramas como si fueran figuras vigilantes, creando un paisaje que muchos describen como “una pesadilla al aire libre”.

islas de las muñecas (3) Canal donde murió Santana, el famoso recolector de muñecas.

Con el tiempo, el sitio comenzó a atraer curiosos, investigadores de fenómenos paranormales y turistas fascinados por su historia.

La historia de una muerte anunciada

La historia tomó un giro aún más inquietante en 2001. Ese año según cuenta el sobrino de Don Julián Santana Barrera, estaban pescando y cantando a orillas del canal cuando Julián admitió que una sirena lo quería arrastrar a las profundidades.

A los pocos días fue encontrado muerto en el agua, en el mismo canal donde, décadas antes, decía haber descubierto el cuerpo de la niña. Su fallecimiento reforzó el aura de misterio que rodea a la isla.