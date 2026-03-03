Más allá de las tortuga, Iscamen asesora a islas Galápagos en el control de una plaga mortal

La meta: testear la efectividad del control biológico de plagas desarrollado por Iscamen en su Bioplanta de Santa Rosa. Esto, a través de la TIE (Técnica del Insecto Estéril) conocida para combatir polilla de la Vid y mosca del Mediterráneo, entre otras.

image La "mosca vampiro" mata las crías de aves como los pinzones de Islas Galápagos. Estudian la posibilidad de que Iscamen pueda frenarla con su control biológico de plagas

La mosca "vampiro" y la técnica del Iscamen

La Philornis o "mosca vampiro" causa la muerte de aves y ha afectado a más de 21 especies endémicas y nativas en las islas Galápagos, en especial los pinzones de Darwin. Sus larvas beben la sangre de los polluelos en nidos y causan alta mortalidad.

Se cree que la también llamada mosca vampiro aviar fue introducida accidentalmente en el Ecuador occidental en la década de los '60. Y, ante la ausencia de enemigos naturales para la biodiversidad de Galápagos, se convirtió en el primer foráneo.

Frente a eso, el asesoramiento se extendió durante una semana e incluyó procedimientos de control de calidad y manejo de las etapas de desarrollo del insecto a cargo de Alejandro Asfennato, coordinador de Investigación y Desarrollo.

Asfennato es referente en cría masiva de moscas estériles de Iscamen. Con la misión evaluó el potencial de la TIE, usada en Mendoza para el control de Mosca del Mediterráneo y con avances significativos sobre Aedes aegypti, el vector del dengue.

Asimismo, el organismo trabaja en experiencias con otras plagas de impacto regional, como mosca sudamericana, presente en el Noroeste Argentino, y mosca de las alas manchadas, flagelo para la producción de frutas finas en Chile y la Patagonia.