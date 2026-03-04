Paritaria rota: bodegas ofrecieron un ajuste de sueldos de 0,5% y Foeva convocó a una huelga para Vendimia

El último acuerdo (2025-26) venció en febrero. Actualmente, el básico de los operarios de bodegas es de $790.000 mensuales, mientras que cosechadores y otros trabajadores del sector primario cobran actualmente $660.000 sin adicionales como el refrigerio.

El conflicto llega con la cosecha en su semana 13, y con la expectativa de una merma. Un escenario que alimenta la posibilidad de una mejora en los precios de la uva.

fiesta de la vendimia1 La Fiesta de la Vendimia 2026 tendrá poco de festejo para los trabajadores ante la falta de un ajuste de sueldos acorde en esta cosecha

Foeva: "La oferta de las bodegas fue miserable"

Tras el plenario de secretarios generales realizado el 26 de febrero y ratificado el pasado 3 de marzo, Foeva se declaró en libertad de acción. Y así definió la ruptura de la paritaria, lo que habilita al sindicato a avanzar con una medida de fuerza concreta.

La modalidad del paro es total. Es decir, sin asistencia a los lugares de trabajo para el viernes 6 de marzo, "en defensa del poder adquisitivo de trabajadores vitivinícolas y en reclamo de una propuesta salarial acorde con la realidad económica".

Daniel Romero, vocero del gremio, aseguró que “además de ser insuficiente, la propuesta ha sido miserable e inadmisible frente al contexto económico actual”.

Desde el sindicato vitivinícola señalaron que el escenario actual no los tomó por sorpresa. Y que los "escenarios alarmistas" buscan "limitar la recomposición salarial", por parte de las bodegas que en esta cosecha son 25% menos que para la vendimia anterior.

“Desde principio de año el sector empresario quiere instalar la idea de una crisis profunda en la actividad. Nosotros entendemos que hay dificultades, pero no aceptamos que se utilice ese argumento para condicionar la discusión paritaria y de cosecha”, añadió Romero.

Cómo quedaron los sueldos con la paritaria 2025

El último acuerdo salarial se había sellado a mediados de marzo del año pasado, pero dividido en 2 partes. La primera incluyó un ajuste salarial de 12% hasta agosto.

De esa manera, el convenio de viña contempló que el salario básico llegara a los $600 mil y para bodega arriba a casi $700 mil. Con la revisión por inflación llegó un segundo tramo (en cuotas, desde septiembre a febrero), esos básicos se fueron a los $660 mil y los $790 mil respectivamente el mes pasado.

Entonces, la premisa de equiparar las condiciones de ambos convenios ralentizó la negociación. Es que los trabajadores de viña históricamente percibieron salarios inferiores a los de de bodega.

Comparativamente, la propuesta rupturista que las bodegas presentaron en la paritaria actual incluso está debajo de la anterior. Es que durante 2025 el aumento fue desgranándose en cuotas de 4% bimestral para operarios de bodegas y 1,65% mensual para cosechadores.