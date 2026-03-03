AMPROS rechazó la oferta salarial del Gobierno por "indigna"

AMPROS Legislatura de Mendoza.jpg AMPROS rechazó la oferta salarial del Gobierno. Imagen de archivo.

“Los delegados de AMPROS rechazaron por unanimidad la propuesta del Gobierno, no sólo por ser insuficiente, también porque es indigna. Esta propuesta es un porcentaje que no llega a 2% por mes en 6 meses, es decir que el aumento no alcanza para comprar un kilo de carne ya que representa en la clase 1 un incremento de $17.000", dijo Iturbe luego del rechazo.

Y finalizó: “Además, no recibimos ninguna propuesta para los más de 2.000 profesionales de la salud que se encuentran en negro desde hace más de 6 años en el Ministerio de Salud. Esta es la salud pPública que quiere este gobierno para los mendocinos”.

El Gobierno dio por agotada la negociación con ATE

El Gobierno dio por agotada la negociación paritaria con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y formalizará por decreto el aumento salarial correspondiente al primer tramo del año.

Según pudo saber Diario UNO, el incremento se mantendrá con la primera oferta realizada, es decir: 5% en marzo y 2% en mayo, no acumulativo y calculado sobre diciembre 2025.

paro concentracion manifestación nudo vial gremios ate reforma laboral Escaló el conflicto con ATE y el Gobierno de Mendoza aumentará los sueldos de los estatales representados por el gremio por decreto. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

La decisión se debe al endurecimiento de las medidas de fuerza anunciadas por el gremio ATE, representante de trabajadores de la Administración Central y el Régimen 15 de Salud.

Con la decisión tomada, el Gobierno se encamina a cerrar el aumento de 7% por decreto para ATE. Lo que resaltan desde Hacienda es que no hay margen para modificar el esquema sin comprometer el equilibrio fiscal.

Avanzar con el aumento por decreto busca garantizar la liquidación de haberes para los empleados estatales y que, de ese modo, el rechazo sindical de ATE, que creen que es meramente por cuestiones políticas, impacte en el bolsillo de los trabajadores.