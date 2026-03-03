AMPROS rechazó la oferta salarial del Gobierno por "indigna"

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) rechazó este martes la propuesta de aumento del Gobierno de 7% en marzo y 3% en mayo.
La negativa fue votada en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo, donde los delegados de toda la provincia decidieron por unanimidad rechazar la oferta debido a que el aumento "sería de apenas $17.000, cifra que no alcanza para comprar un kilo de carne para los profesionales que estudiaron y se capacitaron durante 15 años y hoy cuidan nada más y nada menos que la vida de los mendocinos".
Una vez rechazada la propuesta, AMPROS aseguró que habrá diferentes reuniones entre la Comisión Ejecutiva y los delegados con el resto de los gremios estatales mendocinos para delinear los pasos a seguir en la lucha por sueldos y condiciones de trabajo dignas.
“Los delegados de AMPROS rechazaron por unanimidad la propuesta del Gobierno, no sólo por ser insuficiente, también porque es indigna. Esta propuesta es un porcentaje que no llega a 2% por mes en 6 meses, es decir que el aumento no alcanza para comprar un kilo de carne ya que representa en la clase 1 un incremento de $17.000", dijo Iturbe luego del rechazo.
Y finalizó: “Además, no recibimos ninguna propuesta para los más de 2.000 profesionales de la salud que se encuentran en negro desde hace más de 6 años en el Ministerio de Salud. Esta es la salud pPública que quiere este gobierno para los mendocinos”.
El Gobierno dio por agotada la negociación con ATE
El Gobierno dio por agotada la negociación paritaria con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y formalizará por decreto el aumento salarial correspondiente al primer tramo del año.
Según pudo saber Diario UNO, el incremento se mantendrá con la primera oferta realizada, es decir: 5% en marzo y 2% en mayo, no acumulativo y calculado sobre diciembre 2025.
La decisión se debe al endurecimiento de las medidas de fuerza anunciadas por el gremio ATE, representante de trabajadores de la Administración Central y el Régimen 15 de Salud.
Con la decisión tomada, el Gobierno se encamina a cerrar el aumento de 7% por decreto para ATE. Lo que resaltan desde Hacienda es que no hay margen para modificar el esquema sin comprometer el equilibrio fiscal.
Avanzar con el aumento por decreto busca garantizar la liquidación de haberes para los empleados estatales y que, de ese modo, el rechazo sindical de ATE, que creen que es meramente por cuestiones políticas, impacte en el bolsillo de los trabajadores.