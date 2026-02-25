En paritarias el Gobierno propuso 7% a los estatales y ATE aún no define su respuesta

El Ejecutivo propuso un aumento del 5% en marzo y otro 2% en mayo. Los incrementos no son acumulativos y se calculan sobre la base salarial de diciembre del año pasado. Tras el encuentro, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana para continuar la negociación paritaria.

Desde el Gobierno indicaron que recibieron los planteos gremiales, tanto salariales como sectoriales, y que analizarán su viabilidad económica y legal antes del próximo encuentro.

En qué consiste el reclamo

Antes del inicio del calendario paritario, el secretario general de ATE, Roberto Macho, había adelantado que el gremio llegaría a la negociación con un planteo más amplio que el salarial. El objetivo central es que ningún trabajador estatal cobre menos de $1.800.000, cifra que el sindicato considera necesaria para cubrir las necesidades básicas de una familia.

El monto supera la canasta básica actual, estimada en alrededor de $1.360.000, y marca una distancia importante respecto del incremento ofrecido por el Ejecutivo provincial.

Además, ATE llevará reclamos específicos por sectores. Entre ellos, la situación del Régimen 15 de Salud -trabajadores no profesionales- donde los salarios iniciales rondan entre $650.000 y $700.000 por jornadas de 40 horas semanales.

El gremio también pidió la implementación de fondos estímulo por metas institucionales para organismos como el Iscamen y la Orquesta Sinfónica, junto a otros planteos vinculados con adicionales y condiciones laborales.

Expectativa por la respuesta gremial

El calendario paritario de ATE comenzó esta semana y finalizará este jueves. Aunque aún no hubo pronunciamientos oficiales, desde el sindicato señalaron que evitarán declaraciones hasta que concluyan todas las reuniones.

Si la propuesta termina siendo rechazada, se sumaría a los cuestionamientos ya expresados por el SUTE y AMPROS, que consideraron insuficiente el mismo esquema salarial ofrecido por el Gobierno en sus respectivas negociaciones.

La próxima semana será clave para saber si el Ejecutivo mejora la oferta o si el conflicto salarial se amplía a más sectores del Estado provincial.