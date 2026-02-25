El Gobierno de Mendoza inició este miércoles una nueva ronda de paritarias con los gremios estatales ATE y UPCN, en el marco de las negociaciones salariales 2026. La propuesta oficial repite el esquema ya presentado a otros sectores: un aumento del 7% dividido en dos tramos, no acumulativos y calculados sobre los salarios de diciembre de 2025.
En paritarias el Gobierno propuso 7% a los estatales y ATE aún no define su respuesta
El Gobierno hizo una oferta salarial de 5% en marzo y 2% en mayo. El gremio aún no respondió, pero el aumento queda lejos del ingreso mínimo que solicitaron
Aunque todavía no hubo una respuesta formal de los sindicatos, el planteo salarial aparece distante de los reclamos que ATE había anticipado la semana pasada, cuando adelantó que buscará un salario inicial de $1.800.000 para los trabajadores estatales.
Una oferta que se repite
Las paritarias se realizaron en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo y alcanzaron a trabajadores del Régimen 5 de Administración Central, Régimen 13 de Parques y Ecoparque, Guardaparques y personal del Régimen 35 de la Subsecretaría de Ambiente. También hubo un primer encuentro con empleados judiciales.
El Ejecutivo propuso un aumento del 5% en marzo y otro 2% en mayo. Los incrementos no son acumulativos y se calculan sobre la base salarial de diciembre del año pasado. Tras el encuentro, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana para continuar la negociación paritaria.
Desde el Gobierno indicaron que recibieron los planteos gremiales, tanto salariales como sectoriales, y que analizarán su viabilidad económica y legal antes del próximo encuentro.
En qué consiste el reclamo
Antes del inicio del calendario paritario, el secretario general de ATE, Roberto Macho, había adelantado que el gremio llegaría a la negociación con un planteo más amplio que el salarial. El objetivo central es que ningún trabajador estatal cobre menos de $1.800.000, cifra que el sindicato considera necesaria para cubrir las necesidades básicas de una familia.
El monto supera la canasta básica actual, estimada en alrededor de $1.360.000, y marca una distancia importante respecto del incremento ofrecido por el Ejecutivo provincial.
Además, ATE llevará reclamos específicos por sectores. Entre ellos, la situación del Régimen 15 de Salud -trabajadores no profesionales- donde los salarios iniciales rondan entre $650.000 y $700.000 por jornadas de 40 horas semanales.
El gremio también pidió la implementación de fondos estímulo por metas institucionales para organismos como el Iscamen y la Orquesta Sinfónica, junto a otros planteos vinculados con adicionales y condiciones laborales.
Expectativa por la respuesta gremial
El calendario paritario de ATE comenzó esta semana y finalizará este jueves. Aunque aún no hubo pronunciamientos oficiales, desde el sindicato señalaron que evitarán declaraciones hasta que concluyan todas las reuniones.
Si la propuesta termina siendo rechazada, se sumaría a los cuestionamientos ya expresados por el SUTE y AMPROS, que consideraron insuficiente el mismo esquema salarial ofrecido por el Gobierno en sus respectivas negociaciones.
La próxima semana será clave para saber si el Ejecutivo mejora la oferta o si el conflicto salarial se amplía a más sectores del Estado provincial.