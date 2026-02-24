Médicos no aceptaron la oferta salarial del Gobierno: "El aumento no es ni un kilo de carne"

medicos ampros paritaria aumento sueldo Médicos de AMPROS no aceptaron la primera propuesta de aumento salarial del Gobierno de Mendoza. Foto: AMPROS

La primera oferta salarial a los médicos

Durante el encuentro, el Ejecutivo formuló una propuesta salarial que, según expresaron oficialmente, fue elaborada en función del contexto económico actual y las pautas macrofiscales previstas en el Presupuesto Provincial 2026.

“La realidad es que el 7% ofrecido para el primer semestre es un llanto, ya que se trata de un porcentaje muy magro. Ello significa en un profesional de la salud que recién inicia, $12.000 por mes. No alcanzamos a comprar ni un kilo de carne económica”, expresó Mora, de AMPROS.

Por otra parte, reclamaron que no hubo respuestas sobre el pase a planta de más de 2.000 profesionales que están “en negro desde 2020”.

Claudia Iturbe, también secretaria general del sindicato que representa a los médicos, destacó que “debido a los bajos sueldos que Mendoza paga a los profesionales, la más afectada es la comunidad, ya que esto dificulta enormemente el acceso a la salud de la población”.

ampros protesta médicos salud reforma legislatura (14).jpeg Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Respecto de los pedidos del sindicato, el Gobierno informó que los planteos, tanto en materia salarial como no salarial, serán analizados.

Misma oferta para funcionarios judiciales y otros estatales

Las paritarias 2026 siguieron este martes en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo con representantes del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC), Funcionarios Judiciales y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

La oferta a los gremios fue la misma:

5% en marzo

2% en mayo

Los aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025.

Las partes acordaron pasar a cuarto intermedio para la semana próxima, cuando se continuará con la negociación paritaria.