Médicos no aceptaron la oferta salarial del Gobierno: "El aumento no es ni un kilo de carne"

Médicos y otros profesionales de la Salud se reunieron en paritarias con el Gobierno de Mendoza. La oferta de aumento salarial propuesta no fue suficiente y acordaron volver a encontrarse.
El ofrecimiento a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) no varió respecto del que recibieron otros gremios como el de los docentes y los organismos de control: es decir, un incremento de la asignación de clase en marzo del 5% y en mayo, del 2%; no acumulativos y sobre la base fija de diciembre de 2025.
La secretaria sindical Marcela Mora destacó que la “oferta del Ejecutivo no alcanza a cubrir en nada las expectativas, ni siquiera la inflación de este año y mucho menos, una recomposición salarial”.
La primera oferta salarial a los médicos
Durante el encuentro, el Ejecutivo formuló una propuesta salarial que, según expresaron oficialmente, fue elaborada en función del contexto económico actual y las pautas macrofiscales previstas en el Presupuesto Provincial 2026.
“La realidad es que el 7% ofrecido para el primer semestre es un llanto, ya que se trata de un porcentaje muy magro. Ello significa en un profesional de la salud que recién inicia, $12.000 por mes. No alcanzamos a comprar ni un kilo de carne económica”, expresó Mora, de AMPROS.
Por otra parte, reclamaron que no hubo respuestas sobre el pase a planta de más de 2.000 profesionales que están “en negro desde 2020”.
Claudia Iturbe, también secretaria general del sindicato que representa a los médicos, destacó que “debido a los bajos sueldos que Mendoza paga a los profesionales, la más afectada es la comunidad, ya que esto dificulta enormemente el acceso a la salud de la población”.
Respecto de los pedidos del sindicato, el Gobierno informó que los planteos, tanto en materia salarial como no salarial, serán analizados.
Misma oferta para funcionarios judiciales y otros estatales
Las paritarias 2026 siguieron este martes en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo con representantes del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC), Funcionarios Judiciales y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
La oferta a los gremios fue la misma:
- 5% en marzo
- 2% en mayo
Los aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025.
Las partes acordaron pasar a cuarto intermedio para la semana próxima, cuando se continuará con la negociación paritaria.