Médicos no aceptaron la oferta salarial del Gobierno: "El aumento no es ni un kilo de carne"

La negociación paritaria continuó este martes con representantes de AMPROS, Casinos, funcionarios judiciales y Vialidad

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Médicos y otros profesionales de la Salud se reunieron en paritarias con el Gobierno de Mendoza. La oferta de aumento salarial propuesta no fue suficiente y acordaron volver a encontrarse.

El ofrecimiento a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) no varió respecto del que recibieron otros gremios como el de los docentes y los organismos de control: es decir, un incremento de la asignación de clase en marzo del 5% y en mayo, del 2%; no acumulativos y sobre la base fija de diciembre de 2025.

La secretaria sindical Marcela Mora destacó que la “oferta del Ejecutivo no alcanza a cubrir en nada las expectativas, ni siquiera la inflación de este año y mucho menos, una recomposición salarial”.

La primera oferta salarial a los médicos

Durante el encuentro, el Ejecutivo formuló una propuesta salarial que, según expresaron oficialmente, fue elaborada en función del contexto económico actual y las pautas macrofiscales previstas en el Presupuesto Provincial 2026.

“La realidad es que el 7% ofrecido para el primer semestre es un llanto, ya que se trata de un porcentaje muy magro. Ello significa en un profesional de la salud que recién inicia, $12.000 por mes. No alcanzamos a comprar ni un kilo de carne económica”, expresó Mora, de AMPROS.

Por otra parte, reclamaron que no hubo respuestas sobre el pase a planta de más de 2.000 profesionales que están “en negro desde 2020”.

Claudia Iturbe, también secretaria general del sindicato que representa a los médicos, destacó que “debido a los bajos sueldos que Mendoza paga a los profesionales, la más afectada es la comunidad, ya que esto dificulta enormemente el acceso a la salud de la población”.

ampros protesta médicos salud reforma legislatura (14).jpeg

Respecto de los pedidos del sindicato, el Gobierno informó que los planteos, tanto en materia salarial como no salarial, serán analizados.

Misma oferta para funcionarios judiciales y otros estatales

Las paritarias 2026 siguieron este martes en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo con representantes del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC), Funcionarios Judiciales y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

La oferta a los gremios fue la misma:

  • 5% en marzo
  • 2% en mayo

Los aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025.

Las partes acordaron pasar a cuarto intermedio para la semana próxima, cuando se continuará con la negociación paritaria.

