Mendoza firmó el Pacto ConCiencia 2050 para planificar los próximos 25 años con base científica

cornejo hebe casado pacto conciencia mendoza 2050 2 El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado.

Los ejes del Pacto ConCiencia Mendoza 2050

La iniciativa se estructura en distintos puntos:

Institucionalidad: Se creará la Comisión Bicameral Mendoza Futuro en la Legislatura como espacio permanente de diálogo estratégico. Además, se impulsará el Congreso Futuro Argentina en la provincia.

Desarrollo humano integral: Incluye revisar y proyectar el sistema educativo, alineando el capital humano con los desafíos de la economía del conocimiento, y promover actividad física y hábitos saludables como política de salud pública.

Productivo y tecnológico: Aplicar inteligencia estratégica en economía del conocimiento e inteligencia artificial, industria aeroespacial, minería y transición energética, agroindustria sustentable y turismo.

Territorial, logístico y ambiental: Análisis de infraestructura con vocación bioceánica, fortalecimiento de pasos fronterizos con Chile, ordenamiento territorial y gestión climática ante escenarios de escasez hídrica.

pacto conciencia mendoza 2050 Los diputados David Sáez y César Cattaneo (ambos radicales) estuvieron presentes en la firma del Pacto ConCiencia 2050.

Casado: "Pensemos la provincia que queremos hacia el futuro"

La vicegobernadora Hebe Casado destacó la relevancia institucional del acuerdo y agradeció el acompañamiento de los sectores que lo suscribieron. "Hoy celebramos 110 años de una Constitución que nos ha dado institucionalidad y prestigio. Este pacto busca que pensemos, entre todos, la provincia que queremos hacia el futuro", aseguró.

"Los cambios tecnológicos y científicos nos obligan a tener un pensamiento urgente, no burocrático. Mendoza tiene que anticiparse y actuar con visión de largo plazo", sumó.

Y concluyó: "El Pacto ConCiencia Mendoza 2050 es un compromiso colectivo del Estado, de la academia, del sector productivo y de la sociedad civil para pensar la provincia que queremos en los próximos 25 años".

Cornejo: "Si Mendoza tiene problemas, no es por su Constitución"

El gobernador Alfredo Cornejo remarcó el valor histórico de la Constitución provincial y señaló que, si bien pueden analizarse reformas, "si Mendoza tiene problemas, no es por su Constitución, sino por factores macroeconómicos o por decisiones de gestión".

alfredo cornejo El gobernador Alfredo Cornejo destacó la Constitución de Mendoza.

Consideró que el debate institucional siempre es oportuno, pero destacó que la Carta Magna mendocina ha permitido mantener "un control del poder fuerte y robusto", lo que constituye uno de los principales activos institucionales de la provincia.

Tras la lectura del documento, las autoridades firmaron el Acta Compromiso, formalizando un acuerdo que busca trascender coyunturas políticas y consolidar una planificación estratégica con base en evidencia científica y visión de largo plazo.