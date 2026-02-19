Javier Milei habló de una "nueva Argentina" durante el Consejo de Paz en Estados Unidos

milei en el consejo de la paz Javier Milei en primera fila escucha a Donald Trump. Foto: Noticias Argentinas

El discurso de Milei en Estados Unidos

Javier Milei ofreció un discurso breve, conciso y con elogios a Trump en la jornada inaugural del Consejo de Paz que fundó el mandatario de Estados Unidos.

En Washington D.C, el jefe de Estado argentino elogió la decisión de su par norteamericano y adelantó que los Cascos Blancos nacionales estarán a disposición de este órgano.

La exposición del presidente comenzó con la afirmación de que “la nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior: defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y sus instituciones derivadas, la igualdad de la ley, la libertad de expresión y el libre comercio”.

Dijo que “la defensa de esos derechos no es negociable, es un prerrequisito para la paz. Pero no todos los actores internacionales juegan con las mismas reglas. Hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respeten”, acotó.

“Frente a ellos, la buena voluntad no alcanza. Necesitamos instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer las reglas. La paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental, se construye sobre la determinación de defenderlo”, planteó.

El rol de Argentina

Luego indicó por qué Argentina participa de este órgano que desafía a la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Por la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo. El presidente Trump ha predicado con el ejemplo mediando el acuerdo de paz en Gaza, acuerdo que luego ratificó la resolución 2.803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

“El Consejo de Paz nace como expresión de ese liderazgo, con el mandato de ejecutar un plan de pacificación y reconstrucción y los mecanismos para hacerlo, entre ellos, una fuerza internacional de estabilización. En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos, nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización”, aseveró.

Y cerró: “Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz, creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del presidente Trump, y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos innegociables del hombre. El Consejo de la Paz ofrece un marco para avanzar en esa dirección. La Argentina lo respalda”