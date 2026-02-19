Javier Milei viaja a Estados Unidos para incorporarse al Consejo de Paz de Trump

milei trump reuters

Una alianza consolidada entre Javier Milei y Donald Trump

La actividad del presidente para este 2026 está marcada por la profundización de su vínculo con Donald Trump. De acuerdo con información de Noticias Argentinas, Milei busca no solo ser un aliado regional, sino un actor relevante en las decisiones de la nueva administración estadounidense, participando directamente en foros donde se discuten estrategias de paz y seguridad internacional.

Hasta la fecha, Javier Milei acumulaba 14 viajes a territorio estadounidense, donde ha mantenido encuentros con empresarios del sector tecnológico, líderes políticos y ha participado en conferencias de tinte conservador. Con esta nueva gira, el jefe de Estado reafirma su compromiso de ubicar a la Argentina como el principal socio estratégico de Estados Unidos en el hemisferio sur.

milei trump3 Javier Milei es parte del Consejo de Paz convocado por Donald Trump.

Los puntos clave de la gira de Javier Milei

El año comienza con un enfoque total en la política exterior, consolidando la "relación especial" con la Casa Blanca. Frecuencia récord: Con 15 viajes en poco más de dos años de gestión, Estados Unidos se posiciona como el destino más visitado por el mandatario.

Se espera que, tras su participación en el Consejo, el presidente mantenga reuniones bilaterales de alto nivel antes de emprender su regreso a Buenos Aires.