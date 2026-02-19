En lo que ya se define como un "puente aéreo" permanente entre Buenos Aires y Washington, el presidente Javier Milei inicia este jueves una nueva gira por los Estados Unidos. El objetivo central de este viaje es su incorporación formal al Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para abordar conflictos globales.
Javier Milei viaja a Estados Unidos para incorporarse al Consejo de Paz de Trump
Es la 15ª visita de Javier Milei a Estados Unidos desde el inicio de su gestión. Argentina se consolidad como principal socio regional del líder republicano
Este viaje, el decimoquinto al país norteamericano, no es uno más en la agenda de Javier Milei ya que se da en medio de un paro general por rechazo de los sindicatos a la reforma laboral, que este jueves se vota en Diputados y crisis que generó el cierre de una industria simbólica como Fate.
El viaje de Milei a la reunión convocada por Donald Trump subraya una alineación geopolítica sin precedentes en la historia reciente de Argentina, priorizando la relación bilateral con la administración republicana por encima de otros destinos internacionales.
Una alianza consolidada entre Javier Milei y Donald Trump
La actividad del presidente para este 2026 está marcada por la profundización de su vínculo con Donald Trump. De acuerdo con información de Noticias Argentinas, Milei busca no solo ser un aliado regional, sino un actor relevante en las decisiones de la nueva administración estadounidense, participando directamente en foros donde se discuten estrategias de paz y seguridad internacional.
Hasta la fecha, Javier Milei acumulaba 14 viajes a territorio estadounidense, donde ha mantenido encuentros con empresarios del sector tecnológico, líderes políticos y ha participado en conferencias de tinte conservador. Con esta nueva gira, el jefe de Estado reafirma su compromiso de ubicar a la Argentina como el principal socio estratégico de Estados Unidos en el hemisferio sur.
Los puntos clave de la gira de Javier Milei
- Participación en el Consejo de Paz: Milei se integrará al cuerpo de asesores y líderes promovidos por Trump para mediar en tensiones internacionales.
- Agenda de 2026: El año comienza con un enfoque total en la política exterior, consolidando la "relación especial" con la Casa Blanca.
- Frecuencia récord: Con 15 viajes en poco más de dos años de gestión, Estados Unidos se posiciona como el destino más visitado por el mandatario.
Se espera que, tras su participación en el Consejo, el presidente mantenga reuniones bilaterales de alto nivel antes de emprender su regreso a Buenos Aires.