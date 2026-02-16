Milei respaldó la contratación de la asociación dirigida por la esposa de Sturzenegger en Cancillería

quirno El canciller Pablo Quirno y el presidente Javier Milei.

Detalles de la adjudicación: $114 millones para capacitación en Cancillería

La controversia se originó tras la publicación en el sistema COMPR.AR de la adjudicación por un total de $114.044.133 (IVA incluido). El contrato tiene como fin la formación en idioma inglés para 132 agentes del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el ciclo 2026.

Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es el valor de la hora de clase. Según cálculos basados en el pliego, el costo por hora docente rondaría los $191.993, una cifra que ha sido señalada como excesiva en comparación con los salarios promedio del sector educativo universitario.

Antecedentes y contexto político

La relación contractual entre el Estado y la AACI no es nueva. En 2024, se registró una contratación similar por $55.388.180. Sin embargo, la actual gestión destaca que, a diferencia de procesos anteriores, en esta ocasión se dio cumplimiento estricto a las normas de ética pública para evitar suspicacias.

Pese a las explicaciones, el arco opositor, encabezado por la senadora Juliana di Tullio, ha cuestionado la "ética" de que una entidad dirigida por la esposa de un ministro clave resulte beneficiada con fondos públicos, planteando llevar el caso ante la justicia de Comodoro Py.

Fuentes: Noticias Argentinas y Red X