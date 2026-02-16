Milei respaldó la contratación de la asociación dirigida por la esposa de Sturzenegger en Cancillería

El presidente Javier Milei intervino activamente en la polémica surgida por la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger. A través de sus redes sociales, el mandatario validó la postura oficial al compartir el descargo del canciller Pablo Quirno, quien sostuvo que el proceso fue totalmente transparente.
Quirno utilizó su cuenta en la red social X para desmentir cualquier irregularidad, afirmando que: "No hay absolutamente ninguna irregularidad, sino todo lo contrario. Se trata de una contratación que la Cancillería realiza de forma ininterrumpida desde el año 2018 con la AACI".
El funcionario enfatizó que, debido al vínculo familiar de Rouillet con un miembro del Gabinete, se aplicó el Decreto 202/2017. Este protocolo incluyó un "Pacto de Integridad" y la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para garantizar que no existiera un conflicto de intereses.
Detalles de la adjudicación: $114 millones para capacitación en Cancillería
La controversia se originó tras la publicación en el sistema COMPR.AR de la adjudicación por un total de $114.044.133 (IVA incluido). El contrato tiene como fin la formación en idioma inglés para 132 agentes del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el ciclo 2026.
Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es el valor de la hora de clase. Según cálculos basados en el pliego, el costo por hora docente rondaría los $191.993, una cifra que ha sido señalada como excesiva en comparación con los salarios promedio del sector educativo universitario.
Antecedentes y contexto político
La relación contractual entre el Estado y la AACI no es nueva. En 2024, se registró una contratación similar por $55.388.180. Sin embargo, la actual gestión destaca que, a diferencia de procesos anteriores, en esta ocasión se dio cumplimiento estricto a las normas de ética pública para evitar suspicacias.
Pese a las explicaciones, el arco opositor, encabezado por la senadora Juliana di Tullio, ha cuestionado la "ética" de que una entidad dirigida por la esposa de un ministro clave resulte beneficiada con fondos públicos, planteando llevar el caso ante la justicia de Comodoro Py.
Fuentes: Noticias Argentinas y Red X