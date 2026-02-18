La CGT confirmó un paro total de 24 horas para este jueves contra la reforma laboral

LA CGT ANUNCIÓ PARO GENERAL DE 24 HORAS CONTRA LA REFORMA LABORAL LA CGT ANUNCIÓ PARO GENERAL DE 24 HORAS CONTRA LA REFORMA LABORAL

Los motivos del conflicto: reforma laboral y crisis productiva

El detonante principal de la huelga es el avance legislativo de la "modernización laboral", pero el malestar sindical se ha profundizado por el contexto económico. Tal como consignó A24, los líderes de la CGT lanzaron fuertes críticas a la reforma laboral, apuntando contra puntos clave como la creación del "banco de horas", las limitaciones al derecho de huelga en servicios esenciales y los cambios en el régimen de licencias y vacaciones.

Durante el anuncio, los dirigentes también vincularon la medida de fuerza con la crisis del sector industrial, mencionando específicamente el cierre de la fábrica de neumáticos Fate y el despido de sus 920 trabajadores como un síntoma del "fracaso del plan económico". "No vamos a permitir que se entreguen las conquistas laborales de décadas", enfatizó la conducción cegetista.

Alcance de la medida: ¿Qué servicios se verán afectados?

La adhesión de gremios estratégicos garantiza un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos:

Transporte: No habrá colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes ni vuelos aerocomerciales.

No habrá colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes ni vuelos aerocomerciales. Bancos: La Asociación Bancaria confirmó que no habrá atención presencial en sucursales públicas ni privadas.

La Asociación Bancaria confirmó que no habrá atención presencial en sucursales públicas ni privadas. Sector Público: Gremios como ATE y UPCN se suman a la protesta, aunque el Gobierno ya adelantó que descontará el día a los estatales que no asistan a sus puestos.

Gremios como ATE y UPCN se suman a la protesta, aunque el Gobierno ya adelantó que descontará el día a los estatales que no asistan a sus puestos. Educación y Comercio: Se espera una actividad muy disminuida debido a la falta de transporte para los trabajadores.

