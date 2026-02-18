La CGT confirmó un paro total de 24 horas para este jueves contra la reforma laboral

La CGT anunció un paro general para este jueves, día en el que se debatirá en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral. Sin movilización pero con una adhesión del transporte, desde la central obrera buscan frenar lo que califican como un "atropello a los derechos conquistados".
El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó este miércoles la convocatoria a la huelga nacional de 24 horas. La medida, que representa el cuarto paro general contra la administración de Javier Milei, tiene como objetivo central expresar el rechazo absoluto al proyecto de reforma laboral que se tratará en el Congreso.
La cúpula sindical, liderada por los triunviros Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, aseguró que la Argentina estará "parada de punta a punta". La estrategia de esta jornada apuesta a la "parálisis total" en lugar de la movilización callejera, confiando en el peso de los gremios del transporte para garantizar el éxito de la huelga.
Los motivos del conflicto: reforma laboral y crisis productiva
El detonante principal de la huelga es el avance legislativo de la "modernización laboral", pero el malestar sindical se ha profundizado por el contexto económico. Tal como consignó A24, los líderes de la CGT lanzaron fuertes críticas a la reforma laboral, apuntando contra puntos clave como la creación del "banco de horas", las limitaciones al derecho de huelga en servicios esenciales y los cambios en el régimen de licencias y vacaciones.
Durante el anuncio, los dirigentes también vincularon la medida de fuerza con la crisis del sector industrial, mencionando específicamente el cierre de la fábrica de neumáticos Fate y el despido de sus 920 trabajadores como un síntoma del "fracaso del plan económico". "No vamos a permitir que se entreguen las conquistas laborales de décadas", enfatizó la conducción cegetista.
Alcance de la medida: ¿Qué servicios se verán afectados?
La adhesión de gremios estratégicos garantiza un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos:
- Transporte: No habrá colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes ni vuelos aerocomerciales.
- Bancos: La Asociación Bancaria confirmó que no habrá atención presencial en sucursales públicas ni privadas.
- Sector Público: Gremios como ATE y UPCN se suman a la protesta, aunque el Gobierno ya adelantó que descontará el día a los estatales que no asistan a sus puestos.
- Educación y Comercio: Se espera una actividad muy disminuida debido a la falta de transporte para los trabajadores.
Fuentes: Noticias Argentinas y A24.com