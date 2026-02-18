El gremio La Bancaria en Mendoza confirmó que adherirá al paro general convocado a nivel nacional en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La medida de fuerza aún no tiene fecha definida y dependerá del día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que necesita ese paso para convertirse en ley.
Reforma laboral: La Bancaria se une al paro convocado por la CGT en repudio del proyecto
Así lo confirmó el secretario General, Sergio Giménez. Habrá presencia en el lugar de trabajo, pero no atención.
En diálogo con Canal 7 de Mendoza, el secretario general del sindicato, Sergio Giménez, sostuvo que la organización participará de la protesta incluso si implica descuentos salariales para los trabajadores. El dirigente cuestionó con dureza el contenido de la iniciativa oficial y aseguró que implica un retroceso en derechos laborales consolidados.
La entrevista fue realizada en exclusiva por Canal 7 al dirigente sindical, quien además se refirió a la posibilidad de movilizaciones conjuntas con otras centrales obreras y al impacto que, según afirmó, tendría la reforma sobre distintos sectores laborales, incluido el periodístico.
Adhesión al paro y críticas al proyecto
Giménez confirmó que La Bancaria se sumará al paro general que impulsan distintos gremios en rechazo a la reforma laboral. Sin embargo, aclaró que la fecha aún no está definida y podría concretarse el 19 o el 25 de febrero, según cuándo la Cámara de Diputados incluya el tratamiento del proyecto en el recinto.
El dirigente explicó que la decisión de adherir ya está tomada, más allá de las consecuencias económicas que pueda tener para los trabajadores. “Aunque nos descuenten un día, vamos a parar igual. Es nuestro aporte a esta causa y es muy poco el aporte para lo que significa esta reforma”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la iniciativa oficial representa “un retroceso en los derechos de los trabajadores” y cuestionó que no contemple herramientas que incentiven la generación de empleo formal. Según planteó, el texto “no tiene ni un artículo que promueva que el sector privado tome más empleados ni tampoco facilidades reales para registrar trabajadores”.
La Bancaria se quiere movilizar en rechazo a la reforma laboral
Uno de los puntos más cuestionados por el titular de La Bancaria fueron los cambios vinculados a las licencias por enfermedad. Giménez calificó esas modificaciones como “de una insensibilidad suprema” y aseguró que ese apartado no formaba parte del proyecto original.
Según explicó, esos artículos habrían sido incorporados posteriormente durante el trámite legislativo. Sostuvo que fue un capítulo agregado después de que el proyecto llegó al Congreso.
Respecto de la modalidad de la protesta, el dirigente consideró que el paro general debería incluir movilización y no limitarse únicamente al cese de actividades. También señaló que existen conversaciones para coordinar acciones conjuntas con la CGT y otras centrales sindicales.
En ese marco, indicó que uno de los puntos clave será la adhesión del transporte público. Si bien adelantó que en Buenos Aires la participación ya estaría asegurada, aún resta definir qué ocurrirá en Mendoza y si el servicio se sumará a la medida.
Finalmente, Giménez remarcó que el alcance del proyecto laboral es “tan amplio” que incluye la derogación del estatuto del periodista, algo que -según sostuvo- no guarda relación con el espíritu original de la reforma. Para el dirigente, ese punto evidencia la magnitud de los cambios propuestos y el impacto que podría tener la reforma laboral sobre distintos sectores laborales.