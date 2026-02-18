El oficialismo y aliados confirmaron la sesión en Diputados para tratar la reforma laboral

diputados comisiones reforma laboral1 Nicolàs del Caño, del FIT, que se opone a la reforma laboral. Foto: Noticias Argentinas

Sin el polémico artículo 144

El pedido fue presentado luego de que hubiera empezado a firmarse el dictamen de comisión, que ya no tendrá el artículo 44 sobre cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.

El presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había comunicado al inicio de la reunión que se eliminará el artículo 44 que establecía que en el caso de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral solo iba a pagarse el 50% y el 75% en caso de que los trabajadores tuvieran familia.

Bornoroni dijo que se pasaría a la firma el dictamen donde se mantiene el texto votado por el Senado en la madrugada del jueves 12 con excepción de los cambios en el pago de licencias en caso de enfermedad o accidente.