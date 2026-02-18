En Europa no se consigue

Embed - En Europa no se consiguen

La industria nacional

Lejos han quedado los tiempos en que la industria nacional gozó de incentivos y coberturas del modelo proteccionista. El aperturismo está haciendo tambalear a muchos sectores, fruto de la competencia internacional, las más de las veces en forma desigual.

El complejo panorama de la industria, que supone el sostén del trabajo privado, requiere una revisión integral de costos logísticos, financieros y fiscales, no solo los que atañen a la industria del juicio y demás distorsiones de las relaciones laborales, para ganar en competitividad.

Del lado del consumidor, existe la imperiosa necesidad de acceder a productos variados y a precios razonables, después de décadas de sentirse cautivo por no tener posibilidades de optar por diferentes alternativas en un mercado cerrado, oligopólico y abusivo. Pero también hay que considerar que es el empleo el que genera los ingresos para que el trabajador pueda subsistir. Caso contrario no hay posibilidades de reactivación del consumo para que la rueda productiva pueda funcionar.

La situación impone que el gobierno nacional no deba descuidar la complejidad de una ecuación que no cierra si se basa exclusivamente en la apertura indiscriminada.

Es el mentado "equilibrar la cancha" que piden los industriales, lo que no se logra con una reforma laboral sacada a las apuradas, ni se promueve con la quita de derechos a los trabajadores, sino generando las condiciones integrales que propicien la inversión privada.