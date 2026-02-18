El importante hallazgo hecho por casualidad que cambia parte de la historia de Europa

Lo importante de este descubrimiento no es que haya sido hecho por casualidad, sino que aporta nuevos datos a la historia de Hispania ocurrida entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo.

Según lo que se puede leer en la tumba, este militar habría tenido una carrera excelente y luego decidió ir a Pompeya para tener un retiro tranquilo. Finalmente, este lugar que se ha hallado se convirtió en el sitio de su descanso eterno.

Un hallazgo importante

Este descubrimiento permitió que los investigadores supieran mucho de la persona a la que pertenecía la tumba. Por un lado, se supo que era de un tiempo bastante anterior a la famosa erupción de Pompeya, que se produjo en el año 79 d.C.

Pero además, esta tenía tumba hallada, tenía una descripción: "N(umerius) AGRESTINUS N(umerius) F(ilius) EQUITUS PULCHER TRIB(unus) MIL(itum) PRAEF(ectus) AUTRYGON(um) PRAEF(ectus) FABR(um) II D(uum)V(irus) I( ure) D(icundo) ITER(um) LOCUS SEPULTURAE DATUS D(ecreto) D(ecurionum)", lo que significa: "A Numerius Agrestinus, hijo de Numerius, Caballero Justo, tribuno militar, prefecto de los Autrygoni, prefecto de ingenieros, dos veces duunviro por jurisdicción (es decir, titular de la más alta magistratura en la ciudad de Pompeya), le fue dado el lugar de sepultura por decreto del consejo de la ciudad".

Este hallazgo tiene mucha importancia, ya que la misma persona cuenta con otra inscripción en la necrópolis de Porta Nocera, donde también había un monumento para él y su familia, lo que significa que contaba con gran reconocimiento dentro del imperio romano. Pero por si ese descubrimiento fuera poco, también es novedoso el título de "Praefectus Autrygonum", dentro de la organización romana.