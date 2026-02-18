Cada cierto tiempo, en la historia, hay algún hallazgo en Europa que impacta en el mundo de los arqueólogos, tanto por el significado del hallazgo y por cómo fue descubierto.
El importante hallazgo hecho por casualidad que cambia parte de la historia de Europa
Un reciente descubrimiento en Pompeya dio a conocer algunas partes de la historia que no eran conocidas hasta hoy
Esto ha ocurrido recientemente con un descubrimiento ocurrido en Europa mientras se hacían trabajos para crear una cámara de aire funcional que ayudara evacuar la humedad del edificio San Paolino, la nueva sede de la biblioteca del Parque Arqueológico de Pompeya.
Mientras se realizaba este trabajo, un hallazgo hecho accidentalmente permitió dar con la tumba de un importante militar que, según las pruebas, sirvió bajo el mando del emperador Augusto en las últimas guerras de conquista que este realizó en Hispania.
Lo importante de este descubrimiento no es que haya sido hecho por casualidad, sino que aporta nuevos datos a la historia de Hispania ocurrida entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo.
Según lo que se puede leer en la tumba, este militar habría tenido una carrera excelente y luego decidió ir a Pompeya para tener un retiro tranquilo. Finalmente, este lugar que se ha hallado se convirtió en el sitio de su descanso eterno.
Un hallazgo importante
Este descubrimiento permitió que los investigadores supieran mucho de la persona a la que pertenecía la tumba. Por un lado, se supo que era de un tiempo bastante anterior a la famosa erupción de Pompeya, que se produjo en el año 79 d.C.
Pero además, esta tenía tumba hallada, tenía una descripción: "N(umerius) AGRESTINUS N(umerius) F(ilius) EQUITUS PULCHER TRIB(unus) MIL(itum) PRAEF(ectus) AUTRYGON(um) PRAEF(ectus) FABR(um) II D(uum)V(irus) I( ure) D(icundo) ITER(um) LOCUS SEPULTURAE DATUS D(ecreto) D(ecurionum)", lo que significa: "A Numerius Agrestinus, hijo de Numerius, Caballero Justo, tribuno militar, prefecto de los Autrygoni, prefecto de ingenieros, dos veces duunviro por jurisdicción (es decir, titular de la más alta magistratura en la ciudad de Pompeya), le fue dado el lugar de sepultura por decreto del consejo de la ciudad".
Este hallazgo tiene mucha importancia, ya que la misma persona cuenta con otra inscripción en la necrópolis de Porta Nocera, donde también había un monumento para él y su familia, lo que significa que contaba con gran reconocimiento dentro del imperio romano. Pero por si ese descubrimiento fuera poco, también es novedoso el título de "Praefectus Autrygonum", dentro de la organización romana.