Nuevo descubrimiento finalmente podría revelar qué terminó con los neandertales

Mientras los neandertales fabricaban herramientas sofisticadas y elementos ornamentales, no existen pruebas claras de que desarrollaran armas de proyectil de largo alcance. Esta limitación tecnológica, sumada a una estructura social más aislada, pudo otorgar una ventaja competitiva determinante a los grupos de Homo sapiens. El intercambio cultural y la innovación fluyen con mayor velocidad en poblaciones grandes, una característica que los grupos pequeños de la época difícilmente podían sostener.

Un proceso de asimilación y contacto

tumba neandertal La violencia entre especies pudo haber jugado un rol en la desaparición de estos humanos antiguos.

Existe una teoría que propone que el descubrimiento de ADN compartido no es producto de encuentros casuales, sino de una asimilación paulatina. Al ser una población mucho más numerosa, los humanos pudieron absorber a los grupos restantes a través del mestizaje. Este flujo genético persistente explicaría por qué parte de su código biológico sobrevive en las personas actuales, aunque la identidad del grupo como tal se haya desvanecido hace milenios.

Los yacimientos arqueológicos en lugares como el sur de España muestran que el final fue un mosaico de situaciones regionales. En algunos puntos, las comunidades simplemente se extinguieron por causas naturales o aislamiento, mientras que en otros hubo una clara convivencia. La evolución no dictó un destino uniforme para todos; algunos grupos desaparecieron tras desastres naturales, como erupciones volcánicas, y otros se integraron en la marea creciente de nuestra especie.

La desaparición de los neandertales constituye uno de los capítulos más profundos de la prehistoria. Los restos óseos con signos de violencia no permiten confirmar si las heridas fueron causadas por conflictos entre especies o disputas internas. Por lo tanto, la ciencia prefiere hablar de una "tormenta perfecta" de presiones ambientales y demográficas que terminó por favorecer a los recién llegados de África.