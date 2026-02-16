El hallazgo en Egipto que deja pequeños a otros descubrimientos faraónicos

En este caso, el descubrimiento ha sido calificado como "una adición cualitativa importante al mapa arqueológico de Egipto” por el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy.

Este hallazgo se trata de una especie de museo natural al aire libre que guarda la evolución de la expresión artística y simbólica humana desde la prehistoria hasta períodos islámicos.

Según lo documentado por la misión arqueológica, en un refugio rocoso de piedra arenisca se pueden ver, en su techo, una gran cantidad de pinturas rupestres hechas en pigmento rojo. Se pueden distinguir en ellas a escenas protagonizadas por animales y algunos símbolos. En tanto, hay otras hechas de color gris.

Sin embargo, algo que notaron los investigadores responsables de este descubrimiento en Egipto, y que no deja de sorprender, son las diferentes técnicas utilizadas para realizar estas pinturas.

En el refugio también se encontraron rastros de que el lugar, además de ser una especie de museo, también sirvió para que se alojaran personas y ganado, ya que mide alrededor de 100 metros. También se hallaron divisiones de piedras que habrían servido para formar unidades habitacionales..

De qué antigüedad son las pinturas rupestres y los grabados descubiertos

Según el estudio hecho tras el descubrimiento, los grados y las pinturas halladas en Egipto son de diferentes épocas. El más antiguo, realizado en pigmento rojo sobre el techo del refugio, se remonta aproximadamente entre 10.000 y 5.500 años antes de Cristo. En él se pueden ver escenas de animales de la épica.

También, entre los grabados del descubrimiento, una de las escenas más asombrosas tiene que ver con un arquero enfrentando a un íbice, acompañado por perros, como así también otras obras en donde los protagonistas son animales.