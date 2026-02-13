Descubrimiento "supergigante" en China tiene en vilo al mundo: un yacimiento enorme de oro

El reciente descubrimiento de un depósito aurífero de dimensiones extraordinarias en la provincia de Hunan generó una fuerte repercusión en los mercados internacionales. La Oficina Geológica de dicha región notificó el hallazgo de un yacimiento masivo en el campo de Wangu que, según las evaluaciones preliminares, contendría aproximadamente 998 toneladas de oro. De confirmarse estas cifras, la reserva se posicionaría como la más grande registrada en el planeta hasta la fecha.
La magnitud de este suceso en China adquiere relevancia debido a la creciente escasez de nuevos depósitos de alta ley. Los expertos identificaron alrededor de 40 vetas de metal precioso situadas a una profundidad aproximada de dos kilómetros. Las perforaciones iniciales mostraron muestras de roca con oro visible, un indicador que suele estar vinculado a concentraciones minerales excepcionalmente ricas y rentables para la industria extractiva.
Detalles técnicos del yacimiento en Hunan
Las estimaciones actuales valoran el recurso hallado en unos 83.000 millones de dólares. Mientras que la mayoría de las minas operan con concentraciones de 8 gramos por tonelada, este descubrimiento arrojó leyes de 138 gramos por tonelada en ciertos sectores. Dicha cifra resulta inusual en la minería contemporánea, donde los objetivos superficiales y de fácil acceso sufrieron un agotamiento progresivo durante las últimas décadas.
El Gobierno de China impulsó un programa de exploración integral que incluyó perforaciones de más de 60 kilómetros de longitud total. Los modelos computarizados sugirieron que la mineralización podría extenderse incluso a mayores profundidades, alcanzando los tres kilómetros bajo la superficie. El equipo de prospección en el yacimiento de Wangu detectó indicios de que la formación mineral sobrepasa los límites calculados originalmente por los geólogos locales.
Implicancias para el mercado global del oro
Este hallazgo en China ocurre en un contexto donde el concepto de "pico del oro" genera debates constantes entre analistas financieros. La extracción de las 53.000 toneladas obtenidas por la humanidad históricamente requirió esfuerzos técnicos cada vez mayores. El nuevo yacimiento de Hunan podría superar en volumen a la mina South Deep de Sudáfrica, considerada hasta ahora uno de los pilares de la reserva mundial.
A pesar de las proyecciones optimistas, las autoridades advirtieron que los recursos aún requieren una certificación final bajo estándares internacionales. El plan estratégico para este descubrimiento contempla añadir decenas de toneladas adicionales a las reservas probadas antes de que finalice el año 2025. Los geólogos vinculan la formación de estos depósitos masivos con procesos sísmicos antiguos que concentraron el metal en zonas de fractura específicas de la corteza terrestre.