Descubrimiento "supergigante" en China tiene en vilo al mundo: un yacimiento enorme de oro

china oro El descubrimiento podría tener impacto en la economía mundial.

El Gobierno de China impulsó un programa de exploración integral que incluyó perforaciones de más de 60 kilómetros de longitud total. Los modelos computarizados sugirieron que la mineralización podría extenderse incluso a mayores profundidades, alcanzando los tres kilómetros bajo la superficie. El equipo de prospección en el yacimiento de Wangu detectó indicios de que la formación mineral sobrepasa los límites calculados originalmente por los geólogos locales.

Implicancias para el mercado global del oro

Este hallazgo en China ocurre en un contexto donde el concepto de "pico del oro" genera debates constantes entre analistas financieros. La extracción de las 53.000 toneladas obtenidas por la humanidad históricamente requirió esfuerzos técnicos cada vez mayores. El nuevo yacimiento de Hunan podría superar en volumen a la mina South Deep de Sudáfrica, considerada hasta ahora uno de los pilares de la reserva mundial.

A pesar de las proyecciones optimistas, las autoridades advirtieron que los recursos aún requieren una certificación final bajo estándares internacionales. El plan estratégico para este descubrimiento contempla añadir decenas de toneladas adicionales a las reservas probadas antes de que finalice el año 2025. Los geólogos vinculan la formación de estos depósitos masivos con procesos sísmicos antiguos que concentraron el metal en zonas de fractura específicas de la corteza terrestre.