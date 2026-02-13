China saca de la jugada a Estados Unidos convirtiéndose en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

Esto refleja cómo inversiones, tecnología y capital extranjero se traducen en presencia real en un sector central de la economía minera peruana. El cobre sigue siendo el principal producto exportado por Perú, representando alrededor del 30 % del valor total de exportaciones en 2025 y, en su mayoría, se dirige a mercados internacionales, liderados por China como destino dominante de esos envíos.

MMG Limited, propiedad de China Minmetals Corporation Las Bambas,

Un giro de China que va más allá de los números

Este avance no solo se mide en toneladas extraídas, sino en influencia. China ha ido reconfigurando, paso a paso, el mapa minero peruano hasta consolidarse en uno de los sectores más sensibles de su economía.

Con Perú aportando entre el 12% y el 13% del cobre global, el liderazgo de Las Bambas en 2025, primer cierre anual con una empresa china al frente, no es un dato menor, simboliza un cambio en la estructura de poder dentro de la minería peruana y refuerza la presencia estratégica de Beijing en la región.

El ascenso de una operación minera con inversión china como líder de producción en Perú no solo representa un hito estadístico, cuenta una historia sobre cómo se reorganizan las relaciones económicas globales, sobre la manera en que países asiáticos y latinoamericanos tejen vínculos comerciales que van más allá de la exportación.

Es sobre cómo un recurso como el cobre se ha vuelto esencial no solo para la industria pesada tradicional, sino también para tecnologías del futuro. Energías renovables, electromovilidad y redes inteligentes que demandan grandes cantidades de este metal. Más que cifras, lo que se percibe es una transición, de quién produce y quién decide sobre la producción.