Pablo Quirno en Alemania: se reunió con su par de China, Wang Yi y Ursula von der Leyen

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, llevó a cabo una agenda diplomática en Alemania que incluyó un encuentro con el alto funcionario chino Wang Yi y un intercambio con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La gira se produjo en un contexto de fortalecimiento de vínculos estratégicos entre Argentina y potencias globales, en momentos en que el país busca consolidar relaciones económicas, políticas y comerciales ante los desafíos internacionales. Los encuentros abordaron temas de cooperación bilateral y multilateral, así como planes conjuntos en materia económica y geopolítica.
Reunión clave con Wang Yi: cooperación con China
Durante su estadía en Berlín, Quirno se reunió con Wang Yi, funcionario de alto rango del gobierno de China, en un encuentro que se centró en fortalecer la relación bilateral entre Argentina y la República Popular China. Entre los temas abordados se destacaron:
- Cooperación económica y de inversiones en sectores estratégicos.
- Coordinación diplomática en foros internacionales.
- Proyectos de infraestructura y energía, incluyendo potenciales acuerdos de largo plazo.
Ambas partes coincidieron en la importancia de elevar el nivel de colaboración para enfrentar los desafíos globales y fortalecer sus vínculos comerciales en el marco de un orden económico internacional cada vez más competitivo. La presencia de Quirno en Europa y su contacto con líderes asiáticos apuntan a diversificar las asociaciones estratégicas para Argentina.
Intercambio con Ursula von der Leyen: agenda con la Unión Europea
Según informa Noticias Argentinas, además del encuentro con Wang Yi, Quirno mantuvo un intercambio con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, durante el mismo viaje. Este diálogo se enmarcó en el interés de reforzar las relaciones entre Argentina y la Unión Europea, particularmente en:
- Integración comercial y acuerdos bilaterales.
- Cooperación en materia de desarrollo sostenible y transición energética.
- Colaboración política y multilateral en asuntos globales como cambio climático, energía y seguridad alimentaria.
El ministro destacó la importancia de consolidar un vínculo fluido con los Estados miembros de la UE, teniendo en cuenta que el bloque europeo es uno de los principales socios comerciales de Argentina y un actor clave en temas de innovación y políticas globales.
Impacto de la gira diplomática en la política exterior argentina
La gira de Quirno por Alemania y la agenda con líderes internacionales busca posicionar a Argentina como un actor activo en el escenario geopolítico global, con un enfoque en la cooperación internacional y la promoción de inversiones y proyectos conjuntos. En este marco, el canciller argentino busca reflotar vínculos tradicionales y establecer nuevas alianzas que fortalezcan la capacidad de negociación del país en foros multilaterales.
La reunión con Wang Yi y el intercambio con von der Leyen refuerzan la visión de la política exterior argentina orientada a un equilibrio entre relaciones con potencias globales, bloques económicos y socios regionales, un factor clave en momentos de desafíos económicos y sociales internos.