Pablo Quirno en Alemania: se reunió con su par de China, Wang Yi y Ursula von der Leyen

Intercambio con Ursula von der Leyen: agenda con la Unión Europea

Según informa Noticias Argentinas, además del encuentro con Wang Yi, Quirno mantuvo un intercambio con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, durante el mismo viaje. Este diálogo se enmarcó en el interés de reforzar las relaciones entre Argentina y la Unión Europea, particularmente en:

Integración comercial y acuerdos bilaterales .

. Cooperación en materia de desarrollo sostenible y transición energética .

. Colaboración política y multilateral en asuntos globales como cambio climático, energía y seguridad alimentaria.

El ministro destacó la importancia de consolidar un vínculo fluido con los Estados miembros de la UE, teniendo en cuenta que el bloque europeo es uno de los principales socios comerciales de Argentina y un actor clave en temas de innovación y políticas globales.

Pablo Quirno impulsa la agenda internacional con China

Impacto de la gira diplomática en la política exterior argentina

La gira de Quirno por Alemania y la agenda con líderes internacionales busca posicionar a Argentina como un actor activo en el escenario geopolítico global, con un enfoque en la cooperación internacional y la promoción de inversiones y proyectos conjuntos. En este marco, el canciller argentino busca reflotar vínculos tradicionales y establecer nuevas alianzas que fortalezcan la capacidad de negociación del país en foros multilaterales.

La reunión con Wang Yi y el intercambio con von der Leyen refuerzan la visión de la política exterior argentina orientada a un equilibrio entre relaciones con potencias globales, bloques económicos y socios regionales, un factor clave en momentos de desafíos económicos y sociales internos.