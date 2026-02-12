Presunta infidelidad: un funcionario le disparó a sus hijos y se suicidó para vengarse de su esposa
Un funcionario de una localidad de Goias, en Brasil, le disparó a sus dos hijos y se suicidó en un acto de venganza por una posible infidelidad de su esposa. El menor de los niños está grave
De acuerdo a fuentes de la investigación, el funcionario brasileño habría tomado la violenta decisión en un acto de venganza por una presunta infidelidad que habría cometido su esposa y madre de los menores.
El escalofriante suceso ocurrió en la noche de este miércoles en momentos en que el funcionario se encontraba con los niños. En un momento determinado, Machado buscó un arma que tenía en la propiedad y abrió fuego contra sus propios hijos. Ambos menores fueron trasladados al hospital de Goias, pero el de 12 años no resistió la gravedad de las heridas y murió minutos después. Mientras que el de 8, se encuentra internado en estado crítico.
“Que Dios siempre bendiga a mis hijos, papi los quiere mucho“, había escrito el funcionario, en sus redes sociales, antes de cometer el brutal asesinato, según reportó la prensa local.
“Es difícil empezar a escribir, pero todo tiene un final y hoy llegó el nuestro, por desgracia. Siempre he intentado mantener la mayor armonía y respeto posibles en estos 15 años de mi familia, pero hoy llegó a un límite improbable”, escribió el funcionario en un extenso posteo.
En el escrito Machado agregó: “Mi mujer salió de Itumbiara para São Paulo a encontrarse con alguien. Ella ha estado diferente durante unos días y de ahí vino la sospecha, pero nunca imaginé que haría esto. Triste... mis hijos y yo, que ahora somos ángeles que por desgracia vinieron conmigo, nos hemos ido. A todos, les digo que nunca pensé que esto pasaría, pasó hoy. Todos saben lo intenso y sincero que soy y no podría vivir más con estos recuerdos”.
“Siempre estaré agradecido con mis amigos y hermanos por todo. Yo estaré ahí, en algún lugar, no sé dónde. Sarah, desafortunadamente, esto no era lo que quería... solo quería la verdad y el respeto que, lamentablemente, no me diste, y te fuiste con una persona descalificada, un pícaro de nuestra ciudad“, dice el mensaje dedicado a la madre de sus hijos.
“Perdóname, Dios, Jesucristo, Nuestra Señora de Aparecida y Santa Rita de Cascia, que recen por mí. Lo hice con el corazón roto y no sé qué más hacer. También me gustaría agradecerle a mi cuñada Laura, una persona honesta y con un gran corazón. Besos“, afirmaba el suicida.
El crimen fue caratulado como "homicidio y tentativa de homicidio, seguido de suicidio“.
“La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son niños, afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado”, afirmó el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado en un breve comentario en redes sociales.