Presunta infidelidad: un funcionario le disparó a sus hijos y se suicidó para vengarse de su esposa.

“Que Dios siempre bendiga a mis hijos, papi los quiere mucho“, había escrito el funcionario, en sus redes sociales, antes de cometer el brutal asesinato, según reportó la prensa local.

“Es difícil empezar a escribir, pero todo tiene un final y hoy llegó el nuestro, por desgracia. Siempre he intentado mantener la mayor armonía y respeto posibles en estos 15 años de mi familia, pero hoy llegó a un límite improbable”, escribió el funcionario en un extenso posteo.

En el escrito Machado agregó: “Mi mujer salió de Itumbiara para São Paulo a encontrarse con alguien. Ella ha estado diferente durante unos días y de ahí vino la sospecha, pero nunca imaginé que haría esto. Triste... mis hijos y yo, que ahora somos ángeles que por desgracia vinieron conmigo, nos hemos ido. A todos, les digo que nunca pensé que esto pasaría, pasó hoy. Todos saben lo intenso y sincero que soy y no podría vivir más con estos recuerdos”.

Brasil funcionario suicidio

“Siempre estaré agradecido con mis amigos y hermanos por todo. Yo estaré ahí, en algún lugar, no sé dónde. Sarah, desafortunadamente, esto no era lo que quería... solo quería la verdad y el respeto que, lamentablemente, no me diste, y te fuiste con una persona descalificada, un pícaro de nuestra ciudad“, dice el mensaje dedicado a la madre de sus hijos.

“Perdóname, Dios, Jesucristo, Nuestra Señora de Aparecida y Santa Rita de Cascia, que recen por mí. Lo hice con el corazón roto y no sé qué más hacer. También me gustaría agradecerle a mi cuñada Laura, una persona honesta y con un gran corazón. Besos“, afirmaba el suicida.

El crimen fue caratulado como "homicidio y tentativa de homicidio, seguido de suicidio“.

“La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son niños, afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado”, afirmó el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado en un breve comentario en redes sociales.