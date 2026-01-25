Conmoción: un bombero asesinó a su esposa al descubrir que tenía un amante.

Crimen bombero asesino Andrew Jiménez, el bombero de 45 años que asesinó con un hacha a su esposa, una docente de una escuela de Los Ángeles. Foto redes sociales.

El Departamento de Bomberos de Glendale, California, identificó al imputado como Andrew Jimenez, integrante del cuerpo desde 2008. La defensa del acusado intentó instalar una versión sobre un cuaderno personal de la mujer pero los investigadores indicaron que esa versión por momento no es tenida en cuenta.

La víctima fue identificada como Mayra Jimenez, una maestra de 55 años que se desempeñaba en Wilshire Park Elementary y era miembro del sindicato United Teachers Los Angeles. En la escuela donde la mujer trabajaba la despidieron con dolor y la recordaron como una docente comprometida y muy querida por toda la comunidad educativa.

Los investigadores registraron con sumo cuidado cada rincón de la casa y secuestraron armas y otros elementos que podrían ser determinantes para reconstruir la secuencia del ataque.

Crimen bombero pericias En medio de un episodio de violencia familiar, un bombero asesinó a su esposa con un hacha luego de descubrir que tenía un amante. Foto gentileza nuevodiarioweb.com.ar

Fuentes del caso indicaron que en la escena del crimen se tomaron muestras, se revisaron los ambientes de la casa y se levantaron indicios que son analizados en laboratorio. La policía determinó que el crimen tuvo que ver con un episodio de violencia doméstica y aseguró que no hay riesgo para la comunidad, ya que el acusado se encuentra bajo custodia.

Además, remarcaron que el detenido sería el responsable del hecho, aunque todavía trabajan contra reloj para establecer qué situación desencadenó el violento episodio, cuál fue el móvil real y si existieron antecedentes o señales previas al crimen.