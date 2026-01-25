Conmoción: un bombero asesinó a su esposa al descubrir que tenía un amante.

En un violento episodio que provocó una fuerte conmoción en el barrio y en la comunidad escolar del lugar, un bombero de 45 años asesinó utilizando un hacha a su esposa, una docente de 55, en la casa que compartían luego de descubrir que ella tenía un amante.
De acuerdo a lo informado por las autoridades policiales, el bombero atacó a su pareja con un hacha en la casa que habitaban, en North Hollywood, en las afueras de Los Ángeles, y la policía lo investiga como homicidio doméstico, en medio de una profunda conmoción en el barrio y en la comunidad escolar.
El propio asesino llamó a la policía cerca de las 4.30 de la mañana del viernes para pedir un control de bienestar y cuando los oficiales llegaron encontraron el cuerpo sin vida de la mujer y procedieron a la detención del asesino, quien quedó alojado en una cárcel del condado con una fianza de 2 millones de dólares.
El Departamento de Bomberos de Glendale, California, identificó al imputado como Andrew Jimenez, integrante del cuerpo desde 2008. La defensa del acusado intentó instalar una versión sobre un cuaderno personal de la mujer pero los investigadores indicaron que esa versión por momento no es tenida en cuenta.
La víctima fue identificada como Mayra Jimenez, una maestra de 55 años que se desempeñaba en Wilshire Park Elementary y era miembro del sindicato United Teachers Los Angeles. En la escuela donde la mujer trabajaba la despidieron con dolor y la recordaron como una docente comprometida y muy querida por toda la comunidad educativa.
Los investigadores registraron con sumo cuidado cada rincón de la casa y secuestraron armas y otros elementos que podrían ser determinantes para reconstruir la secuencia del ataque.
Fuentes del caso indicaron que en la escena del crimen se tomaron muestras, se revisaron los ambientes de la casa y se levantaron indicios que son analizados en laboratorio. La policía determinó que el crimen tuvo que ver con un episodio de violencia doméstica y aseguró que no hay riesgo para la comunidad, ya que el acusado se encuentra bajo custodia.
Además, remarcaron que el detenido sería el responsable del hecho, aunque todavía trabajan contra reloj para establecer qué situación desencadenó el violento episodio, cuál fue el móvil real y si existieron antecedentes o señales previas al crimen.