Declarado culpable: un ex bombero asesinó a su esposa para escaparse con su amante.

Bombero crimen acusado

La versión inicial que dio el ex bombero chocó en las horas posteriores con hallazgos forenses en el lugar del incidente. Al escuchar la decisión del jurado, el acusado se desplomó en brazos de su hermana dentro de la sala.

Pero los primeros exámenes realizados por los peritos al cuerpo de la mujer no arrojaron resultados sospechosos. Sin embargo, en los días posteriores, allegados a la pareja se presentaron ante la policía y testificaron que el hombre tenía una relación con otra mujer. Estas personas también afirmaron que no creían que la muerte de Marcy haya sido accidental lo que profundizó la sospecha hacia el ex bombero.

Durante la pesquisa los fiscales exhibieron mensajes de texto y datos de su Apple Health: West registró ráfagas de 1.000 caracteres hasta las 4 de la madrugada y le escribió a la madre de la mujer con la que se veía y engañaba a su esposa: “Quiero que sepas lo espiritualmente conectadas que estamos”, y “Siento un dolor absoluto por ella deseando que llegue mañana”.

Los fiscales sostuvieron durante el juicio que la relación no fue un simple affaire sino que se transformó en el motor del crimen. Además los investigadores hallaron en el garaje una tarjeta navideña que decía: “2024 será nuestro año” y “Nuestra historia resonará en Año Nuevo, fuerte para que todos la escuchen. Te amo”.

El expediente pasó a la sheriff por posible conflicto de intereses, lo que derivó en un avance en la investigación que condujo a establecer nuevas evidencias.

Bombero crimen investigación

Durante el juicio, que duró dos semanas, West sostuvo que intentó salvar a su mujer y negó haber sido autor del homicidio. Cynthia Ward, quien aparece actualmente como su prometida, testificó que él pensaba irse de su casa.

La fiscal Jessica Smith dijo en su momento que “llamarlo un affair es quedarse corto, ya que era una obsesión". El jurado resolvió la suerte del acusado tras poco más de permanecer dos horas discutiendo el caso. El ex bombero deberá esperar hasta el 27 de febrero para conocer la sentencia que determinará la pena que deberá cumplir en prisión.

La situación de West se agravó luego del análisis forense en segunda instancia que detectó lesiones en la vaina carotídea, la arteria carótida y el esófago. La causa de muerte registrada por el médico forense fue asfixia acompañada de traumatismo contundente en el cuello. Esas lesiones, de acuerdo al análisis de los peritos, claramente no encajaban con un cuadro de convulsión común y habitual.