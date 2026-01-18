Un hombre de 78 años que iba a caballo a Chile fue rescatado en helicóptero por mal de altura

De acuerdo con el relato policial, la persona que debió ser evacuada se encontraba en el Refugio de la Cruz, ubicado en Tunuyán, donde iba a hacer noche. Allí, sus acompañantes llamaron a la Patrulla de Rescate advirtiendo que se había descompensado.

Ante esta situación, la Patrulla de Rescate llegó hasta el lugar y sus integrantes comenzaron la evacuación del hombre, oriundo de Posadas, Misiones.