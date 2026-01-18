Inicio Sociedad Rescate
Alta montaña

Un hombre de 78 años que iba a caballo a Chile fue rescatado en helicóptero por mal de altura

Se descompensó en el Refugio de la Cruz, en Tunuyán. Fue evacuado en el Halcón 1 e internado en el Central con mal agudo de montaña

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Así llegaba el hombre rescatado por la Patrulla de Rescate luego de descompensarse.

Así llegaba el hombre rescatado por la Patrulla de Rescate luego de descompensarse.

Un hombre de 78 años que viajaba a caballo desde Mendoza a Chile se descompensó en el Manzano Histórico y debió ser trasladado en helicóptero al Hospital Central. El operativo de rescate ocurrió el sábado minutos después de las 23, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con el relato policial, la persona que debió ser evacuada se encontraba en el Refugio de la Cruz, ubicado en Tunuyán, donde iba a hacer noche. Allí, sus acompañantes llamaron a la Patrulla de Rescate advirtiendo que se había descompensado.

Ante esta situación, la Patrulla de Rescate llegó hasta el lugar y sus integrantes comenzaron la evacuación del hombre, oriundo de Posadas, Misiones.

rescate hombre mayor manzano historico
El hombre fue rescatado en el Halcon 1, de la Polic&iacute;a.

El hombre fue rescatado en el Halcon 1, de la Policía.

El hombre rescatado en el Manzano Histórico fue trasladado en helicóptero

Una vez descendido fue trasladado en el helicóptero Halcón 1 desde el Manzano Histórico hasta el helipuerto ubicado frente al hospital Notti. De allí fue transportado en una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado hacia el Hospital Central.

El médico de guardia le diagnosticó “mal agudo de montaña (MAM)". Desde el Central informaron que el paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial, episodios de dificultad respiratoria y mareos, por lo que quedó internado.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar