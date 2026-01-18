Inicio Sociedad Rescate
El mal tiempo complicó en un cerro a dos andinistas, una de ellas con varios antecedentes de rescate

Fueron localizadas en buen estado en Salto Superior. María Soledad Ruiz Frías es reincidente en emergencias en la misma montaña, según fuentes oficiales

Por UNO
Rescate en el Cerro El Plata. Imagen ilustrativa.

La Patrulla de Rescate de la Policía y guardaparques del Cordón del Plata lograron localizar y ayudar a 2 andinistas con dificultades en la zona de Salto Superior, dentro de la ruta normal del Cerro EPlata, según informaron fuentes oficiales.

Las alertas se encendieron el 17 de enero debido a las malas condiciones climáticas en alta montaña.

patrulla de rescate cerro el plata leroy villa y nicolas ibaceta 2.jpg
La Patrulla de Rescate en el Cerro El Plata

Los rescatistas iniciaron la búsqueda a pie y luego de algunas horas localizaron a las víctimas en un buen estado de salud. Las asistieron con comida y bebidas.

Las andinistas rescatadas

Las dos mujeres fueron identificadas como Silvia Gladys Duran y María Soledad Ruiz Frías, una militar, que según señalaron fuentes oficiales, es reincidente en situaciones de emergencia en montaña, con antecedentes en el mismo cerro.

La última vez que solicitó ayuda fue recientemente durante la época de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, de acuerdo con lo que informaron desde el Ministerio de Seguridad.

