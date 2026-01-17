Dos hombres fueron rescatados tras ser arrastrados por la creciente del zanjón Maure en Godoy Cruz

Luego de que la Policía tomara conocimiento del hecho, se activó el protocolo y lograron sacarlos con vida del agua. Uno a la altura del Corredor del Oeste y el otro en calle Paso de los Andes.

Detalle del rescate en el Zanjón Maure

Según relatos de las autoridades, uno de los hombres rescatados es un conocido residente de la zona, quien vive debajo del puente en la intersección de Alvear y Carola Lorenzini desde hace muchos años. La situación se complejizó cuando, aparentemente, el otro hombre "al escucharlo gritar se tiró al agua para sacarlo" y ambos fueron arrastrados por la corriente.