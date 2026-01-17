Dos hombres fueron rescatados este sábado, cerca de las 15, en el Zanjón Maure, en Godoy Cruz, tras ser arrastrados por la fuerte creciente del agua. La rápida intervención de personal policial y diversas dotaciones de Bomberos Voluntarios permitió evitar una tragedia en el caudaloso cauce.
Dos hombres fueron rescatados tras ser arrastrados por la creciente del zanjón Maure en Godoy Cruz
Una de las víctimas fue rescatada a la altura del Corredor del Oeste y la otra en Paso de los Andes
Luego de que la Policía tomara conocimiento del hecho, se activó el protocolo y lograron sacarlos con vida del agua. Uno a la altura del Corredor del Oeste y el otro en calle Paso de los Andes.
Detalle del rescate en el Zanjón Maure
Según relatos de las autoridades, uno de los hombres rescatados es un conocido residente de la zona, quien vive debajo del puente en la intersección de Alvear y Carola Lorenzini desde hace muchos años. La situación se complejizó cuando, aparentemente, el otro hombre "al escucharlo gritar se tiró al agua para sacarlo" y ambos fueron arrastrados por la corriente.
La inmediatez del rescate fue clave. Una movilidad de Bomberos, que se encontraba "transitado por el Corredor del Oeste de otro incendio", estaba ya en las cercanías, lo que permitió una "rápida activación" del protocolo de emergencia. Los dos individuos fueron sacados del agua antes de que la corriente los llevara al Cacique Guaymallén, donde la situación podría haber sido aún más peligrosa.
El operativo involucró un despliegue significativo de recursos. Además de los Bomberos de Godoy Cruz, participaron Bomberos de Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Guaymallén (quienes se activaron en el nudo vial), de Capital (en Costanera y Beltrán) y de Las Heras (en la zona de la Rotonda del Avión), demostrando la coordinación interinstitucional.