La AFA anunció un cambio en la fecha de inicio de la Primera Nacional: cuándo comenzará

El comunicado, que consta de apenas un párrafo, también detalla que el Campeonato de Primera División C comenzará el 21 de febrero.

Por el momento, no hay información oficial sobre si se mantendrán los días (viernes, sábado y domingo) ni los horarios de los primeros partidos, que eran los únicos que estaban programados.

Es así que tanto el Tomba como el Cruzado tendrán una semana más para prepararse de cara al debut en la próxima edición de la Primera Nacional, mientras que lo planificado en materia de logística, hospedajes y traslados de los planteles quedó obsoleto.

futbol-afa-chiqui tapia.jpg La AFA emitió un escueto comunicado sobre el inicio de la Primera Nacional.

El debut de los equipos mendocinos en la Primera Nacional

Godoy Cruz Antonio Tomba debutará ante Ciudad de Bolívar, en condición de local; mientras que el Deportivo Maipú visitará a Agropecuario en Buenos Aires.

Cabe aclarar que habrá dos partidos interzonales programados para las fechas 7 y 25, en las que los equipos mendocinos se verán las caras; por el momento, las localías no están definidas.