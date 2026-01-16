Inicio Ovación Fútbol Primera Nacional
Partidos reprogramados

La AFA anunció un cambio en la fecha de inicio de la Primera Nacional: cuándo comenzará

Todo indicaba que las condiciones estaban dadas para el inicio de la Primera Nacional, sin embargo la AFA aplicó un cambio que impacta en los equipos mendocinos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los equipos mendocinos recibieron una noticia sobre el inicio de la Primera Nacional.

Los equipos mendocinos recibieron una noticia sobre el inicio de la Primera Nacional.

La AFA había dispuesto que el inicio de la Primera Nacional, que tendrá como protagonistas y candidatos a ascender a la máxima categoría del fútbol argentino a Godoy Cruz Antonio Tomba y al Deportivo Maipú, comenzara el fin de semana del 7 de febrero, sin embargo en las últimas horas decidieron un cambio tajante.

chiqui tapia
La AFA presidida por Chiqui Tapia decidi&oacute; el cambio de inicio de la Primera Nacional.

La AFA presidida por Chiqui Tapia decidió el cambio de inicio de la Primera Nacional.

La AFA anunció un cambio en la fecha de inicio de la Primera Nacional

En un escueto comunicado publicado en la página oficial de la AFA y en sus redes sociales, el ente organizador del fútbol argentino informó que la fecha de inicio de los campeonatos de Primera Nacional y Primera División B será reprogramada.

De esta manera, los torneos no comenzarán el fin de semana del 7 de febrero de 2026, sino que el inicio quedó fijado para el 14 de febrero, una semana más tarde.

El comunicado, que consta de apenas un párrafo, también detalla que el Campeonato de Primera División C comenzará el 21 de febrero.

Por el momento, no hay información oficial sobre si se mantendrán los días (viernes, sábado y domingo) ni los horarios de los primeros partidos, que eran los únicos que estaban programados.

Es así que tanto el Tomba como el Cruzado tendrán una semana más para prepararse de cara al debut en la próxima edición de la Primera Nacional, mientras que lo planificado en materia de logística, hospedajes y traslados de los planteles quedó obsoleto.

futbol-afa-chiqui tapia.jpg
La AFA emiti&oacute; un escueto comunicado sobre el inicio de la Primera Nacional.

La AFA emitió un escueto comunicado sobre el inicio de la Primera Nacional.

El debut de los equipos mendocinos en la Primera Nacional

Godoy Cruz Antonio Tomba debutará ante Ciudad de Bolívar, en condición de local; mientras que el Deportivo Maipú visitará a Agropecuario en Buenos Aires.

Cabe aclarar que habrá dos partidos interzonales programados para las fechas 7 y 25, en las que los equipos mendocinos se verán las caras; por el momento, las localías no están definidas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas