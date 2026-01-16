La AFA anunció un cambio en la fecha de inicio de la Primera Nacional: cuándo comenzará

La AFA había dispuesto que el inicio de la Primera Nacional, que tendrá como protagonistas y candidatos a ascender a la máxima categoría del fútbol argentino aGodoy Cruz Antonio Tomba y alDeportivo Maipú, comenzara el fin de semana del 7 de febrero, sin embargo en las últimas horas decidieron un cambio tajante.
La AFA anunció un cambio en la fecha de inicio de la Primera Nacional
En un escueto comunicado publicado en la página oficial de la AFA y en sus redes sociales, el ente organizador del fútbol argentino informó que la fecha de inicio de los campeonatos de Primera Nacional y Primera División B será reprogramada.
De esta manera, los torneos no comenzarán el fin de semana del 7 de febrero de 2026, sino que el inicio quedó fijado para el 14 de febrero, una semana más tarde.
El comunicado, que consta de apenas un párrafo, también detalla que el Campeonato de Primera División C comenzará el 21 de febrero.
Por el momento, no hay información oficial sobre si se mantendrán los días (viernes, sábado y domingo) ni los horarios de los primeros partidos, que eran los únicos que estaban programados.
Es así que tanto el Tomba como el Cruzado tendrán una semana más para prepararse de cara al debut en la próxima edición de la Primera Nacional, mientras que lo planificado en materia de logística, hospedajes y traslados de los planteles quedó obsoleto.
El debut de los equipos mendocinos en la Primera Nacional