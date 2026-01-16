Estas instalaciones militares no son simples construcciones de hormigón y metal. Son puntos estratégicos que marcan influencia, control y presencia en rincones lejanos del mundo. Desde el Pacífico hasta Europa, desde Medio Oriente hasta África, estas bases de Estados Unidos funcionan como brazos extendidos de una nación que ha decidido proyectar su poder más allá de sus fronteras.

Bases militares USA (1)

Estados Unidos es el único país con la mayor cantidad de bases militares, superando ampliamente a China y Rusia.

Estados Unidos no solo supera a todas las demás potencias. Las deja atrás con una diferencia abismal. Mientras otras naciones concentran sus fuerzas en sus territorios o en regiones específicas, Washington ha convertido la estrategia global en una red de más de 128 bases militares en alrededor de 51 países, según los registros más recientes.