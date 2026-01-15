Donald Trump recibió a Corina Machado, quien confía en él para liberar a Venezuela

Al salir, la dirigente se mostró exultante ante la prensa internacional: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, sentenció, reafirmando su alianza con el ala republicana.

Posteriormente, Machado se trasladó al Capitolio para asegurar el apoyo bipartidista, enfocando su discurso en la reconstrucción económica y el retorno de millones de migrantes.

Pese a la amabilidad del encuentro, la administración Trump no suavizó su postura política hacia Machado.

En una sorpresiva rueda de prensa, la secretaria de prensa Karoline Leavitt aclaró que la valoración de Trump sobre la falta de "respaldo real" de Machado para liderar no ha cambiado.

Leavitt añadió que Trump está “comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela”, pero no pudo dar una fecha concreta.

Este comentario se suma a los elogios que Trump dedicó recientemente a Delcy Rodríguez, a quien llamó una "persona fantástica”, dejando un escenario de total incertidumbre sobre a quién reconocerá finalmente EE. UU. como el interlocutor legítimo para el proceso de transición.

Machado vs. Delcy Rodríguez

La visita a la Casa Blanca profundizó el enfrentamiento entre Machado y quien actualmente ejerce como presidenta encargada tras la caída del chavismo, Delcy Rodríguez.