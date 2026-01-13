Para Corina Machado, "es mentira que Venezuela haya liberado a 116 presos políticos"

Uno de los presos políticos de los que no sesabe nada es el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien cumplió funciones en Uspallata, Mendoza.

La oficina de la vocería de Machado y Urrutia, que se armó para dar a conocer al mundo los documentos de las actas electorales en julio de 2028, dio un nuevo comunicado con un claro contraste en los datos con el gobierno.

"A 5 días de anunciarse oficialmente la liberación masiva de presos políticos, nada permite afirmar que dicha medida se esté llevando a cabo en los términos anunciados. La cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad", sumó Machado.

El gobierno subraya cifras que no son fácilmente verificables de manera independiente y mezcla liberaciones con medidas administrativas, mientras que las ONG y la oposición basan sus afirmaciones en cheques documentados caso por caso. Pese a esto, hay consenso entre observadores internacionales en que miles siguen tras las rejas por motivos políticos, y que cualquier liberación, aunque bienvenida, está lejos de resolver la crisis humanitaria y política que vive el país.