Para Corina Machado, "es mentira que Venezuela haya liberado a 116 presos políticos"

La oposición al chavismo en Venezuela aseguró este martes que el número de presos políticos liberados no es el que dice el gobierno que ahora encabeza Delcy Rodríguez. El chavismo que gobierna en el país caribeño habló de más de 100 presos políticos liberados. Pero Corina Machado y grupos de DD.HH. denuncian que es mentira.
"Para el mediodía del martes 13 de enero, las organizaciones de derechos humanos sólo han podido verificar la excarcelación de 56 personas. Esto representa menos del 5% del total de más de 1.000 seres humanos que permanecen injustamente privados de libertad por razones políticas", manifestó Machado.
¿Cuántos presos políticos liberó Venezuela?
"El gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa", dijo Machado.
Uno de los presos políticos de los que no sesabe nada es el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien cumplió funciones en Uspallata, Mendoza.
La oficina de la vocería de Machado y Urrutia, que se armó para dar a conocer al mundo los documentos de las actas electorales en julio de 2028, dio un nuevo comunicado con un claro contraste en los datos con el gobierno.
"A 5 días de anunciarse oficialmente la liberación masiva de presos políticos, nada permite afirmar que dicha medida se esté llevando a cabo en los términos anunciados. La cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad", sumó Machado.
El gobierno subraya cifras que no son fácilmente verificables de manera independiente y mezcla liberaciones con medidas administrativas, mientras que las ONG y la oposición basan sus afirmaciones en cheques documentados caso por caso. Pese a esto, hay consenso entre observadores internacionales en que miles siguen tras las rejas por motivos políticos, y que cualquier liberación, aunque bienvenida, está lejos de resolver la crisis humanitaria y política que vive el país.