Mujer de 37 años se hizo pasar por nena de 12: logró que una familia la adoptara

Una mentirosa consumada

Las noches en el domicilio familiar incluían rituales donde la impostora fingía ataques de pánico. Estas crisis obligaban a la madre adoptiva a mecerla hasta lograr que conciliara el sueño. La estructura económica y social de la familia permitió que la mujer recibiera una atención de primer nivel mientras mantenía su fachada de adolescente desvalida.

detenida La mujer fue detenida luego de hacerse pasar por una nena de 12.

El proceso de formalizar la adopción generaba momentos de tensión extrema. La mujer evitaba cualquier registro escolar o trámite legal mediante excusas sobre un peligroso progenitor biológico que supuestamente acechaba la zona. Estas maniobras impedían que las autoridades verificaran su verdadera identidad durante más de un año de convivencia.

Los agentes de policía de Brasil descubrieron antecedentes similares en otros seis estados del país. La estafadora operaba con el mismo método, aunque cambiaba su nombre en cada nuevo destino para evadir a la justicia. El caso salió a la luz gracias a la denuncia de un familiar que sospechó de la verdadera edad de la supuesta nena.

La justicia detuvo a la sospechosa en el mismo domicilio donde se refugiaba. Actualmente, enfrenta cargos por fraude y usurpación de identidad tras confesar sus actos. La familia afectada atraviesa el proceso de comprender cómo una extraña logró infiltrarse en su hogar mediante una manipulación emocional tan profunda.