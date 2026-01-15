Obras en el paso a Chile, el pedido que encabezó la lista de reclamos de Cornejo a Santilli

paso cristo redentor las cuevas paso a chile Alfredo Cornejo insistió ante la Nación por las demoradas obras en el paso a Chile.

La visita del funcionario nacional a Mendoza se dio en el marco de una ronda de encuentros con gobernadores, en busca de respaldo político para la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.

El paso a Chile, principal reclamo de Alfredo Cornejo a Diego Santilli

"Solicité el avance y la finalización de obras viales que son de competencia nacional y fundamentales para la conectividad de la provincia: la culminación de la Ruta 40 hacia San Juan, el tramo Bardas Blancas–límite con Neuquén, la licitación definitiva de la Ruta 7 en alta montaña y la agilización de los dos puentes pendientes sobre la Ruta 40", reveló Cornejo tras el encuentro con Santilli.

Sobre la Ruta 7 en particular, el gobernador de Mendoza remarcó, durante el encuentro, que se trata de una vía estratégica no solo para Mendoza, sino para el comercio exterior argentino, al tratarse del principal acceso terrestre al paso internacional con Chile.

"Es muy importante para la logística de la Argentina y del Mercosur ese camino. Es muy importante para el sector logístico de Mendoza. No está en nuestra jurisdicción, pero entendemos que para marzo debería estar licitada", dijo Cornejo.

accidente en la ruta 7 mujer fallecida Los accidentes fatales en la Ruta 7 se repiten año tras año, mientras la calzada se deteriora cada vez más.

En tanto que, en la previa de la visita de Santilli, adelantó que junto con el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, vienen trabajando propuestas de reformas para la ruta.

Hay que recordar que el gobierno nacional incluyó la Ruta 7 en el tramo de alta montaña, en su plan de Red Federal de Concesiones Viales para modernizarla y tercerizar su operación y mantenimiento al sector privado, con el objetivo de mejorar su estado y resolver problemas de tránsito.

La Ruta 40, una vía clave para el desarrollo minero

El listado de pedidos a Santilli incluyó el avance de la Ruta 40, de jurisdicción nacional, en dos tramos puntuales, además de los puentes pendientes.

"Para desarrollar la minería en el Sur de la provincia y para desarrollar el petróleo no convencional es necesario que la Nación haga el puente y la Ruta 40 desde Malargüe, de Bardas Blancas hasta Barrancas, hasta el límite con Neuquén. Eso potenciará nuestra industria, nuestro sector petrolero y mejorará las posibilidades de hacer minería con mejor accesibilidad", precisó el gobernador Cornejo.

minería Malargüe Distrito Minero Occidental.jpg El Distrito Minero de Malargüe ya tiene 65 proyectos de exploración de cobre activos y otros 71 en estudio de impacto ambiental. Para ese desarrollo minero es clave terminar las obras de la ruta 40 en el límite con Neuquén.

También pidió definiciones de cuándo y cómo pretende la Nación avanzar con la frenada doble vía a San Juan, que también se inició sobre la Ruta 40 al Norte de Mendoza y que se detuvo en la zona de Lavalle.

"El primer tramo está a medio hacer y está en jurisdicción nacional. El trabajo provincial ya se hizo porque se erradicaron viviendas para poder hacer esa ruta, y ya hicimos dos barrios completos. Mendoza ha hecho su trabajo; la Nación tiene que hacer lo que resta", dijo el gobernador, a modo de pase de factura.

Mostrar gestión en obras para recibir obras

Apenas Diego Santilli pisó suelo mendocino, recorrió junto a Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro Mema las obras del Metrotranvía en la zona del aeropuerto.

La estrategia del gobernador fue mostrarle cómo avanzan en Mendoza esas obras que tienen financiamiento provincial, y cómo en paralelo se destinan los Fondos del Resarcimiento para hacer incluso reformas en rutas nacionales, como las previstas en la ruta 7, en la 40 y en la 143.

"Recorrimos los avances del Metrotranvía, una obra clave que ya supera el 70% de ejecución y que llevará el tren hasta el Aeropuerto. Mendoza será la segunda ciudad de Latinoamérica en lograrlo”, expresó Mema tras el recorrido.

Actualmente, en Las Heras se encuentran armados 3,7 kilómetros de vía doble, lo que representa el 70% del tramo, mientras que entre Godoy Cruz y Luján de Cuyo se ejecutaron 7,2 kilómetros de vía doble, alcanzando un 71% de avance. En diciembre se sumaron además las tareas de energización en toda la traza, con la instalación de columnas, subestaciones rectificadoras y locales técnicos.

alfredo cornejo diego santilli aeropuerto

Uno de los hitos más relevantes es la IV Etapa del Metrotranvía, que une Panquehua con El Plumerillo. Este tramo, de 5,8 kilómetros, alcanza un 68% de ejecución y contempla la construcción de seis nuevos paradores, entre ellos la estación aeroportuaria, donde el movimiento de suelo ya registra un 90% de avance.

En ese contexto, Mema señaló: “Mientras ampliamos un 40% la terminal aérea y preparamos la provincia para crecer, volvimos a plantear lo que falta: la reactivación de la Ruta 40. Infraestructura, transporte y turismo como motor del desarrollo”.

En los próximos días se iniciará la construcción de las bases de hormigón para los postes de catenaria, el montaje de los postes y las vías, y se avanzará en paralelo con el parador y sus accesos. En el sector del aeropuerto, el avance global es del 15% y se estima que en seis meses la obra estará en una etapa muy avanzada.

Obras en Luján

Hacia el mediodía, se sumó a los actos institucionales organizados a raíz de la visita del ministro Santilli, el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

Junto con el gobernador Cornejo, anunciaron en Casa de Gobierno el inicio de funcionamiento de la primera etapa del Hospital de Luján, una obra que comenzará a brindar atención a partir del 1 de febrero. Se trata del primer hospital público del país con un modelo de gestión privada, integrado plenamente al sistema sanitario provincial.

La primera etapa contempla la apertura de consultorios externos con turnos programados en especialidades como pediatría, neumología pediátrica, medicina familiar, clínica médica, ginecología, cardiología, urología, traumatología y otras.

Los turnos podrán solicitarse a través de la aplicación Mendoza por Mí y de la línea 148 para quienes no tengan obra social, mientras que las personas con cobertura podrán gestionarlos mediante los mecanismos que disponga la concesionaria.

hospital de lujan

A partir del 15 de febrero, se habilitará una segunda etapa, con atención de demanda espontánea de baja y media complejidad, que funcionará de 8 a 20, permitiendo atender consultas frecuentes como fiebre, cuadros gastrointestinales, traumatismos leves o heridas.

El proceso de ampliación se extenderá durante 18 meses, período en el que se avanzará con la obra civil para incorporar quirófanos, internación, laboratorio, servicios de imágenes y nuevas especialidades, hasta completar el hospital en su totalidad.

Respecto de obras en el departamento, en conferencia de prensa el gobernador Alfredo Cornejo adelantó que este viernes se publicarán los pliegos para la licitación de la tercera trocha del Acceso Sur, una de las rutas de jurisdicción nacional cuya competencia se cedió a Mendoza.