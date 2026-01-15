Apenas bajó del avión, el ministro del Interior, Diego Santilli se encontró con la comitiva mendocina que lideraba Alfredo Cornejo esperándolo para ir recorrer la obra del Metrotranvía. Entre los funcionarios estaba el ministro de Gobierno, Natalio Mema, el primer impulsor de esa obra desde que era Secretario de Servicios Públicos.
Cornejo y Mema le mostraron a Santilli cómo el Mentrotranvía conectará el aeropuerto y la Ciudad
Le explicaron al ministro del Interior que la obra del Metrotranvía hará que el aeropuerto sea el segundo de Latinoamérica en estar conectado con trenes
"Se impresionó. Acaba de llegar en el avión, se bajó y él se dio cuenta de que acá se puede tomar después un Metrotranvía. Una persona que está recorriendo el país se da cuenta que este tipo de obras no existen en otros lugares. La primera reacción que tuvo fue decir que esto no lo había visto en ningún lado", relató Mema a radio Nihuil.
El ministro contó que el Gobierno planea que esa obra del Metrotranvía esté terminada entre septiembre y octubre de este año, incluyendo el tramo que llega hasta la Facultad de Ciencias Agrarias, en Luján.
Y de paso se encargó de resaltar que una vez que esté activo ese medio de transporte, hará que el aeropuerto El Plumerillo se convierta "en el segundo aeropuerto de Latinoamérica que va a estar conectado por trenes. El único que está conectado hoy es el de Sao Pablo; Chile está empezando a trabajar para conectarlo", comparó.
La reforma del aeropuerto le sumará un 40% más de capacidad de pasajeros
Mema se ilusionó con que para cuando se termine la obra del Metrotranvía, se termine también la ampliación del aeropuerto El Plumerillo.
"Va a tener un 40% más de capacidad de recibir personas, o sea que vamos a ver casi cuadruplicado la capacidad del aeropuerto en estos 10 años", estimó el ministro sumando todas las reformas que ha tenido esa aeroestación mendocina desde que se reinaguró la ampliación de la pista en 2016.
Y rescató incluso los servicios de transporte que hoy rodean al aeropuerto mendocino: "Las plataformas electrónicas son legales ya hace siete años en Mendoza, quien llega puede subirse a cualquiera de las dos más conocidas, Cabify y Uber en el aeropuerto. Tiene los taxis de Mendoza, tienen los remises del aeropuerto y ahora le vamos a sumar el Metrotranvía".
La doble vía a San Juan, uno de los reclamos a Santilli
Inmediatamente después de mostrarle el avance de la obra del Metrotranvía, vino el reclamo de los mendocinos al ministro del Interior, Diego Santilli: para que la conectividad sea completa es clave que la Nación continúe con la obra de la ruta 40 que va desde el aeropuerto hasta Lavalle, como el primer tramo de la doble vía a San Juan.
"Esa obra que ya tiene un 40% de avance. Si bien la paralizó el gobierno anterior, necesitamos que se reactive", le marcaron al ministro de Javier Milei.
"Le dijimos, mirá, vamos a salir con el tren de acá. Si nosotros logramos tener la doble vía terminada o avanzada hacia Lavalle, eso va a resolver muchísimo la entrada y salida del aeropuerto y también la conectividad con la zona Norte de Mendoza", contó Mema.