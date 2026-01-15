Cornejo y Mema le mostraron a Santilli cómo el Mentrotranvía conectará el aeropuerto y la Ciudad

Y de paso se encargó de resaltar que una vez que esté activo ese medio de transporte, hará que el aeropuerto El Plumerillo se convierta "en el segundo aeropuerto de Latinoamérica que va a estar conectado por trenes. El único que está conectado hoy es el de Sao Pablo; Chile está empezando a trabajar para conectarlo", comparó.

La reforma del aeropuerto le sumará un 40% más de capacidad de pasajeros

Mema se ilusionó con que para cuando se termine la obra del Metrotranvía, se termine también la ampliación del aeropuerto El Plumerillo.

Vuelos normales en el Aeropuerto de Mendoza.jpg La ampliación que se está ejecutando en el aeropuerto de Mendoza le sumará un 40% más de recepción de pasajeros.

"Va a tener un 40% más de capacidad de recibir personas, o sea que vamos a ver casi cuadruplicado la capacidad del aeropuerto en estos 10 años", estimó el ministro sumando todas las reformas que ha tenido esa aeroestación mendocina desde que se reinaguró la ampliación de la pista en 2016.

Y rescató incluso los servicios de transporte que hoy rodean al aeropuerto mendocino: "Las plataformas electrónicas son legales ya hace siete años en Mendoza, quien llega puede subirse a cualquiera de las dos más conocidas, Cabify y Uber en el aeropuerto. Tiene los taxis de Mendoza, tienen los remises del aeropuerto y ahora le vamos a sumar el Metrotranvía".

La doble vía a San Juan, uno de los reclamos a Santilli

Inmediatamente después de mostrarle el avance de la obra del Metrotranvía, vino el reclamo de los mendocinos al ministro del Interior, Diego Santilli: para que la conectividad sea completa es clave que la Nación continúe con la obra de la ruta 40 que va desde el aeropuerto hasta Lavalle, como el primer tramo de la doble vía a San Juan.

"Esa obra que ya tiene un 40% de avance. Si bien la paralizó el gobierno anterior, necesitamos que se reactive", le marcaron al ministro de Javier Milei.

"Le dijimos, mirá, vamos a salir con el tren de acá. Si nosotros logramos tener la doble vía terminada o avanzada hacia Lavalle, eso va a resolver muchísimo la entrada y salida del aeropuerto y también la conectividad con la zona Norte de Mendoza", contó Mema.