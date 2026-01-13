Alfredo Cornejo expresó su "sana envidia" por la convivencia académica y política en Chile

alfredo cornejo y hebe casado en chile Concentrados. Alfredo Cornejo y Hebe Casado en el Congreso Futuro en Valparaíso. Foto: Gobierno de Mendoza

La "sana envidia" de Alfredo Cornejo por Chile

Alfredo Cornejo fue invitado a exponer en el Congreso Futuro y en un breve discurso recordó que "esta iniciativa lleva 15 años en Chile y yo siento una sana envidia por ello".

"Venimos a aprender, a compartir como equipo y a saludar y admirar el gran trabajo que viene haciendo aquí mi amigo Rodrigo (por Rodrigo Mundaca Cabrera, gobernador de la Región de Valparaíso)".

Cornejo recordó: "He trabajado y estudiado en Chile por lo que vi este proceso con más objetividad".

Es muy saludable qie exista una convivencia entre ideologías diversas con objetivos comunes como sucede en Chile

El gobernador de Mendoza destacó además: "Una asociación entre las comunidades científicas y académicas de las universidades y las instituciones políticas en sus diversos estados es muy buena par mirar los desafíos de la humanidad".

Finalmente volvió a referirse "a la sana envidia por Chile y su mirada por el futuro".

congreso futuro en chile Una de las salas del Congreso Futuro en Chile. Foto: Gobierno de Mendoza

El Congreso Futuro 2026

El Congreso Futuro 2026 se desarrolla de manera simultánea en Santiago, Valparaíso y en todas las regiones de Chile, con una agenda descentralizada que incluye paneles temáticos y exposiciones de referentes internacionales, entre ellos, científicos y académicos de renombre mundial.

El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca Cabrera, destacó la relevancia del Congreso Futuro como un espacio estratégico para pensar el desarrollo con una mirada integral. Subrayó que “la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación son hoy las llaves maestras para impulsar el desarrollo cuantitativo y cualitativo de nuestros territorios”.

El senador chileno Francisco Chahuán, uno de los impulsores del Congreso Futuro, resaltó el sentido estratégico de la iniciativa y su proyección regional. “El Congreso Futuro nace de la necesidad de construir un relato común sobre hacia dónde queremos ir como sociedad, con políticas públicas basadas en evidencia y con una mirada de largo plazo”, expresó.

Chahuán valoró especialmente la participación de Mendoza y del gobernador Alfredo Cornejo y destacó la posibilidad de avanzar en espacios de diálogo futuro compartidos entre Chile y Argentina, tomando como referencia experiencias internacionales que integran ciencia, política y planificación estratégica.