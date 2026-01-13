Alfredo Cornejo expresó su "sana envidia" por la convivencia académica y política en Chile

Las dos máximas autoridades de Mendoza -el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado- participaron este martes de una de las actividades del Congreso Futuro en Chile. Allí el titular del Ejecutivo provincial manifestó su "sana envidia" hacia el país vecino.
Cornejo aludió a la convivencia observada en este encuentro entre distintos sectores de los ámbitos académicos y políticos.
El Congreso Futuro tiene lugar en distintas regiones de Chile y es considerado como un espacio único en Latinoamérica para la reflexión sobre ciencia y desafíos futuros. Casado, quien opinó sobre el nuevo escándalo del concejal Martín Antolín, se sentó junto al mandatario mendocino.
Alfredo Cornejo fue invitado a exponer en el Congreso Futuro y en un breve discurso recordó que "esta iniciativa lleva 15 años en Chile y yo siento una sana envidia por ello".
"Venimos a aprender, a compartir como equipo y a saludar y admirar el gran trabajo que viene haciendo aquí mi amigo Rodrigo (por Rodrigo Mundaca Cabrera, gobernador de la Región de Valparaíso)".
Cornejo recordó: "He trabajado y estudiado en Chile por lo que vi este proceso con más objetividad".
El gobernador de Mendoza destacó además: "Una asociación entre las comunidades científicas y académicas de las universidades y las instituciones políticas en sus diversos estados es muy buena par mirar los desafíos de la humanidad".
Finalmente volvió a referirse "a la sana envidia por Chile y su mirada por el futuro".
El Congreso Futuro 2026
El Congreso Futuro 2026 se desarrolla de manera simultánea en Santiago, Valparaíso y en todas las regiones de Chile, con una agenda descentralizada que incluye paneles temáticos y exposiciones de referentes internacionales, entre ellos, científicos y académicos de renombre mundial.
El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca Cabrera, destacó la relevancia del Congreso Futuro como un espacio estratégico para pensar el desarrollo con una mirada integral. Subrayó que “la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación son hoy las llaves maestras para impulsar el desarrollo cuantitativo y cualitativo de nuestros territorios”.
El senador chileno Francisco Chahuán, uno de los impulsores del Congreso Futuro, resaltó el sentido estratégico de la iniciativa y su proyección regional. “El Congreso Futuro nace de la necesidad de construir un relato común sobre hacia dónde queremos ir como sociedad, con políticas públicas basadas en evidencia y con una mirada de largo plazo”, expresó.
Chahuán valoró especialmente la participación de Mendoza y del gobernador Alfredo Cornejo y destacó la posibilidad de avanzar en espacios de diálogo futuro compartidos entre Chile y Argentina, tomando como referencia experiencias internacionales que integran ciencia, política y planificación estratégica.