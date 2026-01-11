De Cuadro Benegas a Caracas: Hebe y Cornejo chochos con lo de Maduro

Cuadro Benegas es tierra de extensos viñedos e importantes bodegas sanrafaelinas. Produce gran cantidad de uvas tintas, lo que más se parece al nombre que los venezolanos le dan a su selección de fútbol: “La Vinotinto”. Cualquier pavada, como para encontrar algo en común.

Casado fue una de las primeras en aparecer por la red social X con la gorrita que usan los fans de Donald Trump -y el propio Trump a veces- alardeando su fanatismo por el líder yanqui y mostrando su alegría con la toma de Caracas por parte de los Estados Unidos.

nicolas maduro preso Nicolás Maduro es trasladado por las fuerzas especiales de Estados Unidos. Foto: Noticias Argentinas

Un maduro casado

Casado, como Maduro, es un apellido que tiene acepciones en el uso cotidiano de la lengua española: Alfredo Cornejo, por ejemplo, es un hombre maduro que estuvo casado. Jugar con las palabras nos permite distender un poco en un momento de extrema tensión social y política.

Cornejo también celebró la "liberación” de los venezolanos yendo en contra de lo que pedían los nativos de aquellas tierras caribeñas que habitan Argentina –y muchos andan por Mendoza- por redes sociales. "No opinen de nosotros ¡por favor!”, exclamaban.

Pasa que ese pedido es ciertamente selectivo: les molesta la crítica o el asombro por lo que pasó pero no la adulación a lo que sucedió, digamos todo.

El debate público enredado en redes

Muchos de quienes residen en Argentina pero nacieron en Venezuela se indignaban porque los argentinos osábamos opinar de su “desgracia”, al verso repetido por varios se sumaba la frase "si nunca vivieron una dictadura, no opinen”. ¡Hola!, ¿cómo andan ustedes?

La Argentina soportó una de las dictaduras genocidas más terribles del continente americano, con la desaparición forzada de personas y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, con vejaciones criminales sobre jóvenes que incluyó la apropiación de bebés.

Decir que nosotros “nunca vivimos una dictadura” es ignorar nuestra historia más reciente. Deberían saber los venezolanos que si de algo no se ha privado el continente latinoamericano es de atroces dictaduras.

desaparecidos mendoza Decir que nosotros “nunca vivimos una dictadura” es ignorar nuestra historia más reciente.

Trump blanquea sin ruborizarse

Entendemos su enojo y muchos acompañaríamos su alegría si el proceso no hubiese sido protagonizado por los Estados Unidos. Vale aclarar que Trump está demostrando -a mi humilde juicio formado a través de los medios de comunicación, como quizá la mayoría de ustedes- una capacidad geopolítica tan asombrosa, que supera por millones a la destreza que tuvo cuando condujo su país la vez anterior.

Trump se consagra como un estadista preclaro capaz de sorprender a propios y ajenos: quizá su joven hijo Barron William Trump, único hijo de Melania y el menor de Donald Trump, quien cumplirá 20 años en marzo, es como dicen muchos su principal asesor.

donald trump retrato Donald Trump se consagra como un estadista preclaro capaz de sorprender a propios y ajenos.

Generación de cristal

Un joven capaz de decir al oído de su padre cosas del tipo “papá no mientas: todos saben que hay intereses detrás de esta movida, ¡blanquéalos! Si te preguntan por el petróleo diles que sí, que lo quieres”.

La administración Trump tiene largamente auscultadas con encuestas precisas las expectativas de los venezolanos y sabía que una porción hoy mayoritaria apoyaría la embestida, incluso con la condición de quedarse con todo el petróleo.

O como repiten también como mantra los venezolanos enojados con los argentinos porque osamos hablar de Venezuela: "Sabes qué mamahuevo, deja de repetir que quieren el petróleo, claro que sabemos que quieren el petróleo y se lo regalamos porque queremos libertad”.

Vivir de la caza y de la pesca

Difícil la libertad sin el principal recurso de tu país como garante de trabajo y seguridad alimentaria. Claramente la situación Maduro no daba para más, siempre influenciados por lo que muestran los medios de comunicación.

Deberá hacer el colectivo venezolano también su autocrítica de por qué no tuvo la fortaleza para desplazarlo del poder con herramientas endógenas y así evitar salir a pedirle ayuda a una nación que se cobrará hasta el último peso de la factura. Aunque eso pareciera importarles poco.

Nicolas Maduro Claramente la situación de Nicolás Maduro no daba para más.

Revolución duradera, más de lo imaginable

Hugo Chávez rompió la lógica bipartidista venezolana y para sorpresa de millones pudo construir un régimen político que se mantuvo por casi 3 décadas ininterrumpidas. La sorpresa fue mayor cuando Nicolás Maduro, un hombre con infinita menor lucidez que Chávez, pudo mantenerse en el poder por tanto tiempo.

La velocidad del mundo para dejarnos atónitos no pareciera tener fin ni freno. A las pocas horas de que Trump se chupara a Maduro y se lo llevase para ser juzgado en Nueva York por delitos horribles como haber sido financiado por el narcotráfico, las redes sociales estaban al rojo vivo con expresiones de lo más variadas, aunque hay que decir que las de alegría por el suceso luctuoso para el hoy expresidente venezolano parecían mayoritarias.

Argentina vio cosas parecidas: en la última campaña electoral, el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tuvo que renunciar luego de que se ventilara que había cobrado jugosos honorarios para asistir con su expertise al narcotraficante Fred Machado y una senadora nacional electa por el mismo partido del presidente no pudo asumir por vínculos con la misma figurita repetida. No se ha investigado mucho sobre esos vínculos porque involucran al partido de gobierno, pero podría haber más.

¿A los argentinos justo nos van a venir a enseñar sobre dictaduras y financiamientos non sanctos de la política? ¡Pero perfaveeer!