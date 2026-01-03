Radicales y peronistas, enfrentados ante la operación militar de EE.UU. que derivó en la captura de Maduro

"La Unión Cívica Radical hace un llamado a la paz en la región, y a la plena vigencia del Derecho Internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Hemos condenado una y otra vez el proceso autoritario llevado adelante por Nicolás Maduro en Venezuela que desconoció sistemáticamente la voluntad popular. En Venezuela gobierna una dictadura que persigue, encarcela, expulsa y silencia a quienes piensan distinto", anotaron los radicales.

Pero advirtieron: "El radicalismo reafirma que la única salida legítima y sostenible a la crisis venezolana es democrática, pacífica y constitucional. No hay estabilidad posible sin elecciones libres, transparentes y competitivas, Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto del Derecho Internacional y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso de la fuerza (...)".

comunicado ucr venezuela El comunicado completo que la UCR difundió en las redes. Foto: X.

Entre tanto, Donald Trump, el presidente norteamericano, anunciaba que su país iniciará un gobierno de transición en Venezuela y que podría lanzar más ataques en caso de que los militares venezolanos decidan resistir los cambios, en un discurso donde elogió la Doctrina Monroe de "América para los americanos".

Repercusiones en Mendoza después de la detención de Maduro

En Mendoza, el gobernador Cornejo tuiteó celebrando "una Venezuela libre", aunque no mencionó a Estados Unidos ni a Trump.

Alfredo Cornejo maduro El tuit de Cornejo en la red social X.

En cambio, la vicegobernadora Hebe Casado reflotó una foto de hace tiempo, en la que se la ve con una gorra de "Make America Great Again" (MAGA), uno de los santos y señas de la militancia trumpista.

"¿Hermosa mañana, verdad", puso la médica infectóloga devenida política.

Hebe Casado detención Maduro Casado, una trumpista austral.

Poco después, la sanrafaelina enlazó a Cornejo en su retahíla de tuits y contó que tanto el radical como ella han apoyado repetidamente a la colectividad venezolana exiliada en Mendoza.

Hebe Casado Alfredo Cornejo Venezuela

Con el transcurso de las horas, se sumaron repercusiones en el orden local, nacional e internacional, en una de las jornadas más intensas que se recuerden en los últimos tiempos.