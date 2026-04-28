El hermoso gesto de los padres de Luna, la nena de 6 años que murió tras golpearse en un recreo

La familia de Luna dio el "sí" para activar el protocolo del CUDAIO. Gracias a esta decisión, la pequeña se convirtió en donante de riñones, córneas y válvulas cardíacas, órganos que hoy representan una oportunidad de vida para pacientes que se encontraban en lista de espera.

"Todo el equipo médico realizó lo posible, pero cuando el cerebro no respondió, la familia tuvo este gesto solidario inmenso", destacó conmovido Eduardo Casim, director del Hospital Vilela.

Las versiones sobre el accidente de Luna

A pesar de este acto de amor, la familia de Luna no baja los brazos en su reclamo de justicia. El hermoso gesto de la donación convive con una herida abierta: la desconfianza hacia la versión oficial de la Escuela Islas Malvinas N° 11.

El eje del conflicto sigue siendo el mismo punto que atormenta a su padre, Ricardo:

La versión escolar: Sostiene que Luna tropezó por tener los cordones desatados y golpeó su cabeza contra un banco de cemento.

La versión del padre: Asegura que, al llegar a la escuela y asistir a su hija, las zapatillas estaban perfectamente atadas.

Esta contradicción es la que hoy investiga la Justicia rosarina. Para la familia, el acto de donar no significa resignación, sino honrar la memoria de una niña cuya vida se apagó de forma absurda en un lugar donde debía estar protegida.

tragedia escuela rosario

Una comunidad en duelo

La escuela permaneció cerrada por luto este lunes. En el comunicado oficial, la institución expresó su "profundo pesar" y abrazó a la familia en este momento de pérdida irreparable. Sin embargo, en las calles de Rosario, el nombre de Luna ya no solo se asocia con un accidente en un recreo, sino con el acto de generosidad más puro que un padre y una madre pueden tener.