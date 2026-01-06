Otra vez el granizo castigó a San Rafael y curiosamente fue en la misma fecha del año pasado -6 de enero- con gran cantidad de productores afectados por los daños.
Hebe Casado avisó que los afectados por el granizo en San Rafael serán resarcidos por el Gobierno
La vicegobernadora Hebe Casado aclaró que los productores inscriptos en el Fondo Compensador son quienes serán resarcidos por los daños del granizo
Poco después de la tormenta la que se expresó este martes fue la vicegobernadora Hebe Casado quien a pesar de estar de vacaciones dejó un mensaje en sus redes sociales, dirigido especialmente a los productores sanrafaelinos.
La número dos del Ejecutivo -precisamente oriunda de San Rafael- recordó que para esta misma fecha hubo un fenómeno similar en el Sur provincial que dejó cuantiosos daños.
El resarcimiento a los inscriptos en el Fondo Compensador
Por estos días está a cargo de la gobernación Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza pero la vicegobernadora Hebe Casado hizo un alto en su licencia y salió a manifestarse a través de sus cuentas en redes. También Alfredo Cornejo está de vacaciones.
La sanrafaelina lamentó lo sucedido y se refirió a la particularidad de que el año pasado ocurrió exactamente lo mismo, en idéntico horario al de este martes,
" Mismo día, misma hora, mismo lugar. Otra vez el granizo entristece al agro sanrafaelino", repasó Hebe.
La funcionaria agregó: "Acompaño a aquellos productores que nuevamente ven truncados sus esfuerzos".
Y recordó: "Desde Contingencias del Ministerio de Producción estarán evaluando los daños y el Fondo Compensador resarcirá a los inscriptos".
La primera tormenta de granizo del 2026 había ocurrido este lunes en el Sur de Mendoza, afectando localidades de Malargüe y San Rafael. Y menos de 24 horas después, los sanrafaelinos volvieron a padecer la furia de la tormenta que se descargó en varios distritos productivos del departamento.
El 6 de enero de 2025
El año pasado, tras las desvastadoras tormentas de granizo, viento y lluvia que azotaron sobre todo a las comunas de San Rafael y La Paz, y que golpearon a distritos de otras comunas, el Gobierno decidió declarar la emergencia agropecuaria en 54 localidades. Fue justo el 6 de enero de 2025, hace exactamente un año.
Alfredo Cornejo dijo en esa ocasión: "Hemos recorrido las comunas de San Rafael y La Paz con nuestros funcionarios y vamos a seguir asistiendo a los productores. Tenemos el programa de Seguro Agrícola, créditos para malla antigranizo y en las zonas específicas vamos a avanzar con dictar la emergencia agropecuaria".
A muchos de los productores esa tormenta les interrumpió la cosecha de duraznos y ciruelas, causando importantes pérdidas. Las áreas más afectadas incluyeronn Colonia López, Soitué, Jaime Prats, Colonia Rusa, Los Tableros, Real del Padre y La Olla, donde se registró granizo de diversas dimensiones, desde piedras pequeñas hasta otras de gran tamaño.