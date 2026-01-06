Hebe Casado avisó que los afectados por el granizo en San Rafael serán resarcidos por el Gobierno

granizo en san rafael1 Una de las imágenes que dejó el granizo en San Rafael este martes. Foto: X de Hebe Casado

El resarcimiento a los inscriptos en el Fondo Compensador

Por estos días está a cargo de la gobernación Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza pero la vicegobernadora Hebe Casado hizo un alto en su licencia y salió a manifestarse a través de sus cuentas en redes. También Alfredo Cornejo está de vacaciones.

La sanrafaelina lamentó lo sucedido y se refirió a la particularidad de que el año pasado ocurrió exactamente lo mismo, en idéntico horario al de este martes,

" Mismo día, misma hora, mismo lugar. Otra vez el granizo entristece al agro sanrafaelino", repasó Hebe.

La funcionaria agregó: "Acompaño a aquellos productores que nuevamente ven truncados sus esfuerzos".

Y recordó: "Desde Contingencias del Ministerio de Producción estarán evaluando los daños y el Fondo Compensador resarcirá a los inscriptos".

granizo en san rafael Gran tamaño de las piedras que cayeron en San Rafael. Foto: X de Hebe Casado

La primera tormenta de granizo del 2026 había ocurrido este lunes en el Sur de Mendoza, afectando localidades de Malargüe y San Rafael. Y menos de 24 horas después, los sanrafaelinos volvieron a padecer la furia de la tormenta que se descargó en varios distritos productivos del departamento.

El 6 de enero de 2025

El año pasado, tras las desvastadoras tormentas de granizo, viento y lluvia que azotaron sobre todo a las comunas de San Rafael y La Paz, y que golpearon a distritos de otras comunas, el Gobierno decidió declarar la emergencia agropecuaria en 54 localidades. Fue justo el 6 de enero de 2025, hace exactamente un año.

tormenta en san rafael 2025 Otro 6 de enero en San Rafaek, pero el año pasado. Foto: Archivo Diario UNO

Alfredo Cornejo dijo en esa ocasión: "Hemos recorrido las comunas de San Rafael y La Paz con nuestros funcionarios y vamos a seguir asistiendo a los productores. Tenemos el programa de Seguro Agrícola, créditos para malla antigranizo y en las zonas específicas vamos a avanzar con dictar la emergencia agropecuaria".

A muchos de los productores esa tormenta les interrumpió la cosecha de duraznos y ciruelas, causando importantes pérdidas. Las áreas más afectadas incluyeronn Colonia López, Soitué, Jaime Prats, Colonia Rusa, Los Tableros, Real del Padre y La Olla, donde se registró granizo de diversas dimensiones, desde piedras pequeñas hasta otras de gran tamaño.