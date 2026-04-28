Hebe Casado despidió a legisladores con un mensaje en las redes y apuntó a "los que venden humo"

Un cierre de ciclo con definiciones políticas

A través de su cuenta oficial, Casado hizo un balance de los 4 años de trabajo legislativo y destacó el rol de quienes integraron tanto el oficialismo como la oposición. Expresó que se trató de un período atravesado por "debates intensos" y "decisiones relevantes para la provincia".

Sostuvo, además, que durante este tiempo Mendoza avanzó en reformas que, según dijo, en algún momento parecían difíciles de concretar. También aprovechó el cierre de la etapa para dejar una definición sobre el rol de la dirigencia: consideró que la política es una herramienta válida cuando se ejerce con responsabilidad, ideas claras y disposición para abordar discusiones complejas.

Senadores salientes Los senadores que terminan su mandato junto a la vicegobernadora Hebe Casado. Red social X

La vicegobernadora también incluyó una crítica directa a ciertos sectores al señalar que la política pierde sentido cuando se utiliza para sostener privilegios o "vender humo" -es decir, dar soluciones de palabra, sin sustento en la realidad. En ese punto, insistió en la necesidad de dejar de lado prácticas que, a su entender, no generan cambios reales.

Se renueva la Legislatura desde el 1 de mayo

El mensaje de Casado se dio en la antesala de la Asamblea Legislativa del 1° de mayo, cuando asumirán los nuevos legisladores, y los salientes dejarán su banca. Es parte del recambio que se realiza cada dos años.

Tanto el Senado como Diputados renuevan la mitad de sus miembros. Los legisladores que ingresan fueron elegidos en las elecciones de octubre pasado y ya juraron para asumir.

El nuevo panorama legislativo cambia la distribución de fuerzas políticas en ambas cámaras, lo que probablemente termine impactando en los próximos debates.

En este contexto, Hebe Casado cerró su mensaje con un reconocimiento a quienes dejan sus cargos y expresó su deseo de que continúen participando en la vida pública. Además, planteó que Mendoza necesita dirigentes dispuestos a afrontar discusiones de fondo y cuestionó las propuestas que prometen soluciones sin generar cambios concretos.