Jimena Latorre afirmó que la clave en energía y minería es la integración regional de los proyectos

Desarrollo productivo y conectividad

El planteo de la ministra mendocina apunta a superar la visión de "proyectos aislados". Según Latorre, la integración regional permite:

Optimizar recursos: el uso compartido de rutas, tendidos eléctricos y servicios industriales.

el uso compartido de rutas, tendidos eléctricos y servicios industriales. Sostenibilidad social: generar empleo y desarrollo de proveedores en áreas de influencia que abarquen más de un departamento.

generar empleo y desarrollo de proveedores en áreas de influencia que abarquen más de un departamento. Escala económica: atraer inversiones de mayor volumen al presentar polos de desarrollo en lugar de emprendimientos individuales.

El rol de Mendoza en materia de minería

La ministra de Energía y Ambiente participó en el panel “Minería: la visión de las provincias”, junto a Teresita Regalado, ministra de Minería de Catamarca; Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan; y Gustavo Carrizo, secretario de Minería de Salta. Fue en la Expo EFI 2026, un encuentro que reúne en Buenos Aires a referentes de los sectores público y privado para analizar los principales desafíos de la economía argentina y el contexto internacional.

jimena latorre en feria minera Jimena Latorre junto a sus pares de San Juan, Catamarca y Salta. Foto: Gobierno de Mendoza

El auge de la energía y la minería va a trascender las fronteras de cada provincia. Hoy ya vemos inversiones que se desarrollan en distintos territorios, y eso responde a una realidad geológica concreta: la cordillera de los Andes no reconoce límites políticos. Desde Colombia, pasando por Perú, Bolivia y Chile, hasta Argentina, existe un potencial geológico común que impulsa el desarrollo de estas industrias El auge de la energía y la minería va a trascender las fronteras de cada provincia. Hoy ya vemos inversiones que se desarrollan en distintos territorios, y eso responde a una realidad geológica concreta: la cordillera de los Andes no reconoce límites políticos. Desde Colombia, pasando por Perú, Bolivia y Chile, hasta Argentina, existe un potencial geológico común que impulsa el desarrollo de estas industrias

La ministra remarcó que estos procesos requieren tiempo, inversión y planificación, pero que ya generan impacto económico en los territorios donde se desarrollan. “Son procesos lentos, pero que ya generan movimiento económico en las comunidades donde se desarrollan y plantea un desafío: estar preparados para lo que viene”, sostuvo.

Jimena detalló el trabajo que impulsa Mendoza tanto en minería como en energía, con foco en el desarrollo de recursos, cuidado ambiental, modernización y participación ciudadana. “Tenemos que empezar a pensar en términos de regionalismo, porque esa mirada integrada es la que va a agregar valor a estas industrias, que claramente van de la mano”, aseguró Latorre.

En el marco del impulso a la minería sustentable dentro de los parámetros de la Ley 7.722, Latorre insistió en que la integración es el motor para que Mendoza se posicione como un actor central en la transición energética. La funcionaria vinculó este concepto con los avances en el Distrito Minero Occidental y otros proyectos energéticos que buscan fortalecer la red provincial.

"No hablamos de puntos en un mapa, sino de zonas productivas integradas que generen un círculo virtuoso para todos los mendocinos", concluyó Jimena Latorre.