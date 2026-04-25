Hebe Casado cerró una semana clave en Washington con foco en inversiones y vínculos estratégicos con EE.UU.

La delegación mantuvo reuniones con actores clave como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, el think tank Center for American Progress y la Administración de Comercio Internacional. También participaron de un encuentro con el congresista Michael Rulli, copresidente del Grupo de Amistad con Argentina.

hebe Casado en washington 2 La vicegobernadora Hebe Casado representó a Mendoza en una semana de reuniones en Whashington D.C.

Casado se reunió con organismos de crédito internacional

En el plano multilateral, la agenda incluyó intercambios con organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de los Estados Americanos, donde se analizaron perspectivas económicas y desafíos para la región.

Además, la comitiva fue recibida en la Embajada Argentina en Estados Unidos por el embajador Alejandro Oxenford, y mantuvo reuniones en ámbitos estratégicos como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Universidad de Georgetown y el Consejo de Seguridad Nacional.

La participación de Casado se dio en el marco de una delegación integrada por funcionarios nacionales, legisladores y representantes provinciales, con el objetivo de afianzar vínculos internacionales y promover oportunidades de desarrollo e inversión para Argentina.