En las facultades de la UNCuyo hubo mayoría de triunfos oficialistas pero también sorpresas

UNCuyo elecciones 2 Las elecciones en la UNCuyo se desarrollaron este martes 9 de junio. Foto: Prensa UNCuyo

Quiénes ganaron, facultad por facultad

Desde la UNCuyo dieron a conocer los resultados oficiales de la Junta Electoral General, que aún constituyen un escrutinio provisorio por lo que no se descarta que haya alguna variación cuando concluya el recuento de votos. Lo confirmado es que el martes 23 se hará la segunda vuelta entre las fórmulas del oficialismo y la principal opositora, vinculada con el peronismo.

Gabriel Fidel y Flavia Filippini sacaron 36,76% de los votos y Adriana García y Ana Sisti, 29,28%. Quedaron en el camino Javier Ozollo-Fernanda Bernabé, con 18,5% e Ismael Farrando-Jimena Estrella, con 15,5%.

Difícil, casi imposible, es predecir qué sucederá en el balotaje ya que a diferencia del sistema político argentino en general, en el mundillo universitario las alianzas son muy disímiles y no están tan identificadas con partidos políticos, salvo casos puntuales.

Lo mismo sucede en las facultades en las que a veces confluyen personalidades de los más diferentes pensamientos.

laura braconi silvinia maddio Laura Viviana Braconi y Silvina Laura Maddio, reelectas en Arte y Diseño. Foto: UNCuyo

Facultad de Artes y Diseño

Desde el espacio Creamos tendrán un segundo mandato la actual decana Laura Viviana Braconi y la vicedecana Silvina Laura Maddio. Como fue lista única obtuvieron 100% de los votos.

Creamos es una agrupación que surgió en 2022. "Entendemos a la educación como derecho humano. Sostenemos que la educación superior pública, gratuita, laica, inclusiva y de calidad es un bien que el Estado debe cuidar y resguardar", dijeron las directivas en su presentación.

david martin alejandrina alaria David Martín y Alejandrina Alaria, decano y vicedecana electos en Ciencias Agrarias. Foto: UNCuyo

Ciencias Agrarias

David Martin como decano y Alejandrina Soledad Alaria como vicedecana (Evolución Agrarias) ganaron la elección con 63,47%, frente a 36,53% de la dupla que integraron Sergio Castellanos y Carmen Sartor (Agrarias entre Todos). El electo decano es secretario financiero de Agrarias y está ligado a la actual máxima autoridad de la facultad, Flavia Filippini, la candidata a vicerrectora de Fidel.

angel roggieron monica morant En Ciencias Aplicadas a la Industria seguirán Augusto Roggiero y Mónica Morant. Foto: UNCuyo

Ciencias Aplicadas a la Industria

Ángel Augusto Roggiero y Mónica Alejandra Morant (+FCAI Siempre) obtuvieron el triunfo como lista única con 100% de los votos y accedieron a un segundo mandato al frente de esta facultad ubicada en San Rafael. Son afines a Esther Sanchez y Gabriel Fidel.

miguel gonzalez gaviola patricia liliana puebla Sin cambios en Ciencias Económicas: Miguel González Gaviola y Patricia Puebla. Foto: UNCuyo

Ciencias Económicas

Por Innovación y Compromiso, el actual decano Miguel Gustavo González Gaviola y la vicedecana Patricia Liliana Puebla del radicalismo, ganaron su elección con 57,29% de votos, frente a 42,71% que sacaron Carlos Marcelo Pieralisi y Andrea Amalia Dichiara (Primero Económicas), quienes conformaron una alianza entre radicales y libertarios.

maria tarabelli pablo cremades En Ciencias Exactas, la vicedecana María Marabelli le ganó a la decana. La acompañará Pablo Cremades. Foto: UNCuyo

Ciencias Exactas y Naturales

La actual vicedecana María Florencia Tarabelli y Pablo Gabriel Cremades (Comunidad FCEN) fue la dupla que ganó el decanato con 67,68% de votos, frente a 32,32% que obtuvieron la actual decana Julieta Nélida Aranibar y Damián Ignacio Berridy (Confluencia FCEN). La ganadora está vinculada con Interclaustro, que llevó a Sanchez y Fidel al poder en la UNCuyo. Aranibar es más cercana al kirchnerismo.

susana salomon carlos diaz Susana Salomón y Carlos Díaz ganaron en Ciencias Médicas. Foto: UNCuyo

Ciencias Médicas

Integrando Trayectoria en Acción Susana Elsa Salomón y Carlos Fabián Díaz conducirán la facultad tras conseguir 61,69%, frente a 38,31% de votos que alcanzaron María Patricia Gorra y Gonzalo Nalda (Nueva Gestión). Es la continuidad de la gestión de Roberto Miatello, quien iba a ser candidato a vicerrector de Esther Sanchez en la lista que finalmente se bajó para apoyar a Gabriel Fidel.

Ciencias Políticas y Sociales

Desde Encuentro por la Universidad Pública, Fabio Erreguerena y Melina Guardamagna ganaron el decanato con el 54,11% de los votos. José Luis Jofré y Mariana Laura Castiglia, por su parte, obtuvieron el 45,89% (Frente Plural FCPyS). Fue el batacazo de las elecciones con el triunfo del peronismo y sectores de izquierda ante el radicalismo cornejista.

silvina furlottu armando martinez Silvina Furlotti y Armando Martínez, los conductores de la Facultad de Derecho. Foto: UNCuyo

Derecho

Por Confluencia Académica triunfó la dupla que integraron Silvina del Carmen Furlotti Moretti, como decana y Armando Héctor Martínez como vicedecano, con 100% de votos por ser lista única. Son de orientación radical.

maria griffouliere aldo altamirano María Gabriela Griffouliere y Aldo Altamirano se impusieron en Educación. La decana electa está ligada con Ana Sisti, candidata a vicerrectora de Adriana García. Foto: UNCuyo

Educación

María Gabriela Griffouliere, como candidata a decana y Aldo Aníbal Altamirano como vicedecano, ganaron la elección también como lista única con 100% de los sufragios para Espacio Plural Educación. La actual conductora es Ana Sisti, candidata a vicerrectora de Adriana García en la lista peronista que buscará destronar al oficialismo.

gustavo zonana viviana ceverino Sin cambios en Filosofía y Letras. Continúan Gustavo Zonana y Viviana Ceverino. Foto: UNCuyo

Filosofía y Letras

El actual decano Víctor Gustavo Zonana junto y la vicedecana Viviana Carmen Ceverino ganó como lista única y ambos gestionarán por cuatro años más el destino de la facultad (Entre Todos).

patricia Infante eduardo iriarte Patricia Infante y Eduardo Iriarte tendrán se segundo mandato en Ingeniería. Foto: UNCuyo

Ingeniería

Desde Integración y Compromiso, la actual decana Patricia Susana Infante tendrá su segundo mandato al frente de la facultad, acompañada por Eduardo Enrique Iriarte. La dupla respaldada por Gabriel Fidel consiguió 58,69% ante 41,31% de votos de Roberto Haarth y María Teresa Álvarez (Ingeniería Activa).

adriana marra edgardo boero En Odontología, la vicedecana Adriana Marra será la decana, acompañada por Edgardo Boero. Foto: UNCuyo

Odontología

La actual vicedecana Adriana Patricia Marra y Edgardo Oscar Boero López, de Somos Odonto, es la dupla del oficialismo que conducirá el decanato durante los próximos 4 años, tras conseguir 62,48% de los sufragios. Por su parte, María Fernanda Navarro y Claudio Marcelo Fader Kaiser obtuvieron 37,52% (Renovación Odontológica).