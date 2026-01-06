El funcionario que pospuso sus vacaciones para ser gobernador una semana

La línea sucesoria institucional marca que estando el gobernador y la vicegobernadora de vacaciones, el mando debería recaer en el Presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner, pero como este también está de licencia, tomó la conducción Andrés Lombardi.

Una semana sin turbulencias en Casa de Gobierno

En el medio no tiene mayores turbulencias políticas para enfrentar.

Con los acuerdos políticos sellados por el mismo Alfredo Cornejo antes de irse, a Andrés Lombardi como presidente de la UCR sólo le quedó la tarea de presentar las listas de candidatos a concejales en las 6 comunas que desdoblaron las elecciones. Para eso se reunió el sábado en la noche con el presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano y cumplieron con el trámite.

En su primer día al frente de la gobernación sólo debió firmar algunos decretos de nombramientos de médicos y otros empleados públicos.

Ya en Casa de Gobierno, este martes Andrés Lombardi reemplazó al gobernador también en el acto de apertura de los sobres de ofertas para las obras del Acceso Este, que lideró el ministro de Gobierno Natalio Mema.