Andés Lombardi no sólo es el presidente de la UCR y de la Cámara de Diputados, además es una de las personas de mayor confianza del gobernador Alfredo Cornejo. Eso puede explicar que el primer mandatario se haya tomado este año unas vacaciones más largas, aún sabiendo que su vice Hebe Casado también se tomaba licencia. Sabía que el mando de la gobernación quedaba en manos de un hombre de su riñón.
El funcionario que pospuso sus vacaciones para ser gobernador una semana
El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quedó como gobernador por las vacaciones de Alfredo Cornejo y de Hebe Casado
Lombardi ocupará el sillón de San Martín sólo una semana. Le cedió el mando Hebe Casado este lunes y deberá entregarlo a Alfredo Cornejo el lunes 12 cuando el gobernador regrese de Chile.
Para cumplir con ese breve mandato, Lombardi atrasó sus vacaciones y se tomará su licencia a partir del 17 de enero, pese a que desde fines de diciembre no tiene actividad en la Legislatura.
La línea sucesoria institucional marca que estando el gobernador y la vicegobernadora de vacaciones, el mando debería recaer en el Presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner, pero como este también está de licencia, tomó la conducción Andrés Lombardi.
Una semana sin turbulencias en Casa de Gobierno
En el medio no tiene mayores turbulencias políticas para enfrentar.
Con los acuerdos políticos sellados por el mismo Alfredo Cornejo antes de irse, a Andrés Lombardi como presidente de la UCR sólo le quedó la tarea de presentar las listas de candidatos a concejales en las 6 comunas que desdoblaron las elecciones. Para eso se reunió el sábado en la noche con el presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano y cumplieron con el trámite.
En su primer día al frente de la gobernación sólo debió firmar algunos decretos de nombramientos de médicos y otros empleados públicos.
Ya en Casa de Gobierno, este martes Andrés Lombardi reemplazó al gobernador también en el acto de apertura de los sobres de ofertas para las obras del Acceso Este, que lideró el ministro de Gobierno Natalio Mema.